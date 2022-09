Beängstigende Zeit für Lokalbetreiber

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Energiepreise steigen, ebenso die Rohstoffpreise wie für Speiseöl oder Kaffee. Teilweise herrscht im Land eklatanter Personalmangel und oft bleiben die Gäste aus – und das nach zwei Jahren Pandemie. Die NÖN hat sich im Bezirk umgehört: Wie geht es der Gastronomie?

Im NÖN-Gespräch mit den heimischen Gastronomen wird rasch klar, dass die Wirtshäuser im Bezirk mit den steigenden Preisen zu kämpfen haben. Nichtsdestotrotz kann eine positive Bilanz gezogen werden: Im Bezirk Lilienfeld sind die Wirte und Wirtinnen sowohl unter der Woche als auch am Wochenende durchwegs mit der Gästezahl zufrieden.

Christa Hollerer vom Landgasthof „Zum Blumentritt“ in St. Aegyd beschreibt die steigenden Energie- und Rohstoffpreise als „Katastrophe“. Zudem berichtet sie, „dass die Wäscherei dem Landgasthof aufgrund der hohen Betriebskosten gekündigt hat“. Von dem Problem mit der Wäscherei seien auch andere Gaststätten im Bezirk betroffen, weiß die Haubenköchin.

Immerhin lassen die Gäste den Landgasthof in St. Aegyd nicht im Stich: „Nach den Lockdowns war sehr viel los bei uns. Es ist aufgefallen, dass die Österreicher im Land bleiben und bei den heimischen Wirten einkehren. Schön langsam pendelt sich die Besucherzahl aber wieder ein und es erinnert an die Zeit vor der Pandemie.“

Trotz der steigenden Rohstoff- und Energiepreise erfreut sich der Landgasthof „Zum Schüller“ über die hohen Besucherzahlen, sowohl unter der Woche als auch an den Wochenenden. Foto: Schirlbauer

Robert Schüller vom Landgasthof „Zum Schüller“ in Hainfeld klagt ebenso wie viele andere Wirte im Bezirk über die steigenden Energiepreise. „Letztes Jahr habe ich eine Photovoltaikanalge errichtet, diese federt unseren Betrieb ein wenig ab, wenn man sich die extrem hohen Stromkosten ansieht“, erzählt er. Der Gastronom berichtet zudem, dass er einen enormen Unterschied beim Lebensmitteleinkauf merkt, da hier die Preise ebenso stark angestiegen sind.

Freudig stimmen den Hainfelder Wirten hingegen die „vielen Gäste im Landgasthof, sowohl unter der Woche als auch an den Wochenenden“. Das „Café Johanna“ gegenüber der Pfarrkirche in Rohrbach ist ein Treffpunkt für Jung und Alt. In gemütlicher Atmosphäre kann man dort bei einem Gläschen Wein verweilen.

Aber auch der hervorragende Kaffee und die Fruchtsäfte von heimischen Biobauern sind bei den Gästen beliebt. An heißen Sommertagen boomt dort natürlich das Eisgeschäft.

„Meine Stammkunden sind wieder da und ein paar treue Vereine lassen mich auch nicht im Stich“, sagt Johanna Hofecker und deutet auf das Gastzimmer, wo der Elternverein soeben eine Sitzung abhält.

Zufrieden zeigt sich auch Karin Steyrer, die den Stadtgreissler in Hainfeld betreibt. Das Bistro ist ein beliebter Kommunikationstreff im Gölsental geworden. „Unsere Stammgäste sind erfreulicherweise wieder da. Sie treffen sich, um gemeinsam zu plaudern. Oft wird das frisch gekochte Mittagsmenü dann gleich vor Ort konsumiert oder unsere Kunden nehmen es auch gerne mit nach Hause. Das Jausengeschäft und der Verkauf von Menüs hat nicht gelitten. Im Gegenteil, es ist mehr geworden“, sagt Geschäftsführerin Karin Steyrer, die im Stadtkern auch den Nahversorgermarkt betreibt.

