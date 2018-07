Die Bergrettungsortsstelle Lilienfeld kann bereits auf eine 90-jährige Geschichte zurückblicken. 1928 wurde die Ortsstelle im Rahmen des Alpinen Rettungsausschusses Wien gegründet. Damals umfasste das Einsatzgebiet die Reisalpe, Lilienfeld, Kolmbauer, Gut Neuhof, Lilienfelder Hütte und Hinteralpe. 13 Helfer retteten unter Obmann Karl Brunnbauer bis Weihnachten sechs Verletzte.

Mit einer Pause in den Kriegsjahren wurde 1945 die Idee „Helfen am Berg“ erneut verwirklicht. 1955 wurde auf Initiative des Ortsstellenleiters Josef Holzer die heutige Diensthütte oberhalb der Lilienfelder Hütte unter schwierigen Bedingungen erbaut. Mit dem Bau des Sesselliftes auf den Muckenkogel wurde die Arbeit für die Retter mehr. Durch die noch relativ schlechte Ausrüstung in Verbindung mit bescheidenem skifahrerischen Können waren bis zu zehn Abtransporte am Wochenende keine Seltenheit.

Seit 2007 leitet Thomas Bichelhuber die Ortsstelle. Die Innenräume der Diensthütte wurden hergerichtet, der Fuhrpark erweitert und ein neues Funksystem eingeführt. 2015 konnte die Bergrettung im ehemaligen Wirtshaus in der Talstation eine Zentrale einrichten. Ein Jahr später standen Renovierung und Umbau am Programm.