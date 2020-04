So wie in den Gemeindeverbänden Hainfeld und Lilienfeld, gibt es auch an der Musikschule Traisen, Hohenberg, St. Veit und St. Aegyd Ersatzunterricht.

„Der digitale Unterricht hat viele Gesichter, je nach Instrument und persönlicher Situation der Schüler, Schülerinnen und der Lehrkraft“, sagt Leiterin Claudia Krones. An erster Stelle steht der regelmäßige Kontakt. Den Unterricht betreffend haben die Lehrer verschiedene Methoden gefunden. „Dazu gehört das Zukommenlassen von Noten, Unterricht über Telefon und Videotelefonieren, Feedback geben von zugesandten Audiodateien“, zählt sie auf. Auch die Teilnehmer des Gruppenunterrichts wie Tanz und Früherziehung werden betreut.