Bezirk Lilienfeld Betrunkener Lenker streifte mit Pkw Hauswand

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: Zakhar Goncharov/Shutterstock.com

E in betrunkener 26-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in Eschenau (Bezirk Lilienfeld) mit seinem Pkw von der B20 abgekommen und hat mit dem Kfz eine Hauswand gestreift.