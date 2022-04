Bewegungsmangel bei Kindern: „Nicht diskutieren, sondern umsetzen“

Werbung

Zwei Jahre Pandemie haben bei Kindern zu Bewegungsarmut geführt. Die NÖN hat sich umgehört, wie Direktoren und Elternvertreter die Situation beurteilen.

„Durch die Corona-Pandemie konnte der Turnsaal nicht genutzt werden. Stattdessen sind die Schüler im Sportunterricht hinaus gegangen. Natürlich konnten viele Aktivitäten dadurch im Sportunterricht nicht durchgeführt werden“, stellt Direktor Josef Heindl vom Gymnasium Lilienfeld fest. Daher hätten die Schüler, im Gegensatz zum normalen Unterricht, weniger Bewegung gemacht.

Generell merke man, dass die Jugendlichen „immer weniger Sport machen“, so Josef Heindl. Zum eingeschränkten Turnunterricht findet auch Elternvertreter Bernhard Tröstl von der Volksschule Türnitz klare Worte: „Um dem allgemeinen Bewegungsmangel entgegenzuwirken, muss die ‚tägliche Turnstunde‘ in der Schule endlich umgesetzt werden. Man sollte hier nicht ewig diskutieren, sondern umsetzen.“ Als Elternverein sei man aber froh, dass heuer der einwöchige Skikurs und der Schwimmkurs mit bereits sieben abgehaltenen Einheiten durchgeführt werden konnte. Denn neben dem sportlichen und gesundheitlichen Aspekt sei hier vor allem das Soziale wesentlich und wichtig für die Kinder, so Tröstl.

Schwerpunktschule hatte weniger Probleme

„Ich bin der festen Überzeugung, dass der Sportunterricht im Pflichtschulalter eine extrem wichtige Rolle bei der allgemeinen Gesundheitsprävention einnimmt und einnehmen könnte. Die vielseitige Bewegung in der Gruppe macht mehr Spaß, als diese zu Hause alleine zu absolvieren. Bewegung und Übungen in spielerischer Form machen Kindern große Freude und motivieren zudem, eine Sportart auch in der Freizeit fortzuführen und eventuell einem Sportverein beizutreten. Diesbezüglich war die Pandemie, in der wir uns nun bereits im dritten Jahr befinden, ein riesiges Problem und viele Vereine haben Mitglieder verloren“, fasst Direktor Martin Simader von der NMS Lilienfeld zusammen. Obwohl in seiner Schwerpunktschule MD SKI & GOLF Bewegungsmangel kein Thema war: „Dadurch, dass alle unsere Sportsparten, Skilauf alpin, Snowboard, Langlauf und auch Golf, im Freien ausgeübt werden können, war es uns möglich, fast uneingeschränkt zu trainieren“, so Simader. Das Offenhalten der Skilifte war wichtig und richtig, dankt er an dieser Stelle dem Sportland NÖ.

„Zudem haben unsere Trainer in idealistischer Weise sogar in den Weihnachtsferien den Schülern ein Trainingsangebot am Annaberg gemacht. Beim Trockentraining stehen uns am Nachmittag drei Turnsäle zur Verfügung (MS, VS, LBS), in denen wir in Kleinstgruppen mit Sicherheitsabstand trainieren konnten“, informiert Simader. Dieser große Einsatz des Schulteams sei mit viel Lob der Eltern rückgemeldet worden. Insofern habe die Fitness der Skimittelschüler auch in diesen schwierigen Zeiten nicht gelitten. Und: „Bei den Aufnahmeprüfungen in den weiterführenden Sportschulen konnten von allen Absolventen Bestwerte erzielt werden“, weiß der Direktor.

„Ebenfalls wichtig sind die infrastrukturellen Möglichkeiten."

Gesamtgesehen könne man die Auswirkungen der Pandemie nun ebenso als Chance sehen, so Simader. Alle sollten vom „Planen und Besprechen“ ins definitive „Tun“ kommen: Zusätzliche zeitliche Ressourcen für Sport in den Volksschulen, verbunden mit einem Schwerpunkt in der Lehrerausbildung, am eigenen Standort alle Möglichkeiten für Sport autonom ausreizen. „Ebenfalls wichtig sind die infrastrukturellen Möglichkeiten. Die Gemeinde Lilienfeld unterstützt alle ihre Schulen bestmöglich, etwa durch die Renovierung des Volksschulturnsaals, durch Kunstrasenplatz, Freibad und vieles mehr“, weiß Simader. Bewegung und Sport müssten die Wichtigkeit bekommen, den sie gesellschaftlich eigentlich ohnehin schon haben: „Millionenbeträge könnten durch diese Form der Gesundheitsvorsorge zukünftig eingespart werden. Leider sind diese Zahlen aber kaum zu berechnen.“

Schüler der HLW Türnitz berichteten selbst vom Bewegungsmangel während der Distance Learning-Phasen, lagen häufig mit dem Laptop im Bett oder auf der Couch, obwohl die Sportpädagogen bestrebt waren, über Online-Unterricht die Bewegungsstunden anzubieten, weiß Direktorin Bärbel Koupilek.

Ein anderer Zugang ist das Thema Ernährung, in der HLW Türnitz werden unterschiedliche Ernährungsformen mit all ihren Vor- und Nachteilen besprochen und durchgearbeitet. „Im Rahmen der diesjährigen Diplomarbeiten wurden so etwa auch Adipositas, Darmgesundheit oder Ernährungsmythos – machen Kohlenhydrate wirklich dick, behandelt“, schildert Koupilek. In der schulautonomen Vertiefung „Fit und Lifestyle“ bietet die HLW zusätzliche Stunden für die Schüler an. „Außerdem planen wir derzeit eine Sportwoche für alle Klassen im Juni in Kärnten“, freut sich die HLW-Direktorin.

