Brennpunkt Arbeitsmarkt: Fleiß braucht gute Anreize

Wenige Tage vor der Landtagswahl hat sich die NÖN daher bei den Spitzenkandidaten des Bezirks umgehört, wie diese den Arbeitsmarkt attraktivieren wollen und welche Maßnahmen ihre Parteien setzen könnten, um Betriebe zu stärken.

ÖVP: Um für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich den zukünftigen Fachkräftebedarf zu sichern und jungen Bürgern eine hochwertige Ausbildung zu ermöglichen, haben die Landesregierung und das Arbeitsmarktservice (AMS) bereits 2019 eine „Ausbildungsgarantie“ für Jugendliche vereinbart. Aufgrund der positiven Jahresbilanzen wird die Offensive 2023 fortgeführt. „Ein Herzensanliegen ist für mich dabei die Förderung von Lehrlingen. Für junge Menschen ist die Ausbildung ein besonders entscheidendes Thema. Damit wirken wir auch dem Fachkräftemangel entgegen“, unterstreicht dazu Spitzenkandidatin Sandra Böhmwalder.

Die NÖ Landesgesundheitsagentur als Trägerin der NÖ Landeskliniken und NÖ Pflege- und Betreuungszentren arbeitet stetig und konsequent daran, die Arbeits- und Ausbildungssituation in den Häusern zu verbessern. Böhmwalder verweist auf das Lilienfelder Landesklinikum und die beiden Pflege- und Betreuungszentren im Bezirk. „Arbeitskräfte sollen so im Job gehalten werden, vor allem aber soll der Arbeitskräfte-Nachwuchs durch attraktive Ausbildungs- und Jobmodelle angesprochen werden“, betont sie.

SPÖ: Für SPÖ-Spitzenkandidat Christian Fischer braucht es eine Attraktivierung der Ausbildung. „Faire Bezahlung und faire Arbeitszeiten sind in Zeiten des voranschreitenden Abbaus von Arbeitnehmerrechten - Stichwort 12-Stunden-Tag, oder Abschaffung geblockter Altersteilzeit - oberstes Gebot“, unterstreicht er. Hier seien auch die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen, entsprechende Benefits zu schaffen. Gerade in einem kleinen, von Abwanderung betroffenen Bezirk braucht es laut SPÖ von politischer Seite mehr Unterstützung. Jemand, der sich für eine Umschulung oder Ausbildung entscheidet, soll sich keine Sorge um seine Existenz machen müssen. Auch für Jugendliche, die keinen betrieblichen Ausbildungsplatz finden, muss ein Einstieg in das erste Ausbildungsjahr oder auch für die komplette Ausbildung in einer überbetrieblichen Lehrwerkstätte möglich sein. „Auszubildende von heute sind die Fachkräfte von morgen“, betont er. Und der Bereich „Gesundheit und Pflege“ braucht, meint Fischer, „dringend einen Imagewandel mit mehr Anerkennung für dieses Berufsfeld.“

FPÖ: Der Fachkräftemangel ist für Listenersten Wolfgang Baumann „eine direkte Folge des Teufelskreises ,Abwanderung‘.“ Gerade viele Junge hätten den Bezirk aufgrund mangelnder Perspektiven, auch in beruflicher Hinsicht, verlassen. Daher müsse die Politik schleunigst klare Akzente setzen, die die Freiheitlichen schon seit langem einfordern; nämlich die Region wieder attraktiver zu gestalten, vor allem hinsichtlich der Verkehrsanbindung, sodass Menschen, die den Bezirk verlassen haben, wieder zurückkehren. „Ganz zentral ist aber auch eine Aufwertung der Lehre!“, hebt FPÖ-Bezirksspitzenkandidat Wolfgang Baumann hervor.

NEOS: Für Listenersten Manouchehr Assadi sind gute Gehälter wesentlich. Die Pandemie hätte bewirkt, dass einige in Branchen gegangen sind, in denen sie mehr verdienen. Assadi: „Deshalb müssen wir die Lohnnebenkosten senken. Dadurch verschaffen wir den Betrieben Luft zum Atmen. So können sie höhere Löhne zahlen. Darüber hinaus sehen wir die Attraktivierung der Lehre als wesentlich an, denn der Lehrling von heute ist der Chef von morgen.“ Die NEOS fordern einen „Zukunfts-Tausender“, den junge Menschen bis 30 Jahre für ihre Ausbildung bekommen sollen – beispielsweise für die Meisterprüfung. Darüber hinaus wollen die NEOS bei der Berufsorientierung ansetzen, etwa mit Schwerpunktschulen in Gemeinden, einer stärkeren Orientierung in Richtung Praxis sowie einer Vernetzung mit Unternehmen.

GRÜNE: Mit der Aufwertung der Lehre kann nicht nur der Fachkräftemangel behoben werden, sondern die Lehre gilt wie die Höhere Schule als Einstieg in ein gutes Berufsleben mit Aufstiegsmöglichkeiten. Die kommende Energiewende braucht viele Hände, während gleichzeitig ein Fachkräftemangel vorherrscht. „Diese Lücke muss zur Erreichung unserer gesellschaftlichen Klimaziele geschlossen werden. Um jungen Menschen die Perspektive in Lehrberufen zu öffnen, braucht es eine echte Werbeoffensive und noch stärkere Anreize“, ist Grün-Spitzenkandidat Hikmet Arslan überzeugt.

