Bürger warten nicht, bis das Gas ausgeht

Es wird noch teurer. So viel steht fest. Die Auswirkungen des Ukrainekonflikts sind bereits jetzt hierzulande deutlich spürbar. Eine Entspannung zeichnet sich nicht ab, im Gegenteil, die Preise für Energie steigen extrem. Wie geht es den Menschen im Bezirk damit? Wo genau Energie gespart wird, hat die NÖN unter die Lupe genommen.

Als eine der ersten ihrer Art ging die erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG) Lilienfeld im April in Betrieb. Für die Projekte Sonnenkraftwerk und erneuerbare Energiegemeinschaft Lilienfeld erhielt die Stadtgemeinde sogar den PV-Innovationspreis von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Nachdem im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprojektes „Sonnenkraftwerk Lilienfeld“ - unter Mitwirkung der Bevölkerung - auf den Dächern der Volksschule sowie beim Sportplatz und Muckenkogel-Lift Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 150 kWp errichtet wurden, beschloss der Gemeinderat ein Vertragskonvolut. Dieses ebnete den Weg für die erneuerbare Energiegemeinschaft Lilienfeld. „Ein klima- und energiepolitisches Vorzeigeprojekt“, unterstreicht Vizebürgermeister Manuel Aichberger. Der Rohrbacher Frisörmeister Daniel Fischer konnte als kleiner Familienbetrieb die Corona-Krise gerade noch abfedern, Umsatzeinbußen gab es aber.

Der Kaumberger Nahversorger und Kirchenwirt Walter Halbwax (l.) setzt auf Photovoltaik. Leopold Brandl (r.) von der Firma Farcher montierte die Anlage. Foto: privat

„Auf einmal tauchten neue Sorgen wegen der Inflation und Energiepreissteigerungen auf“, stellt er fest. Durch gut abgeschlossene Energie-Lieferverträge kann er jedoch, prognostiziert er, „die Kosten für Gas und Strom bis Ende Dezember halbwegs günstig halten“. Stromgeräte werden über Nacht abgesteckt. Er trifft aber bereits jetzt Vorbereitungen für das kommende Jahr.

Stromgeräte werden über Nacht abgesteckt

„Als ersten Schritt tauschen wir alle 46 Glühbirnen im Salon auf LED um. Das sollte für eine Stromeinsparung von 30 bis 40 Prozent sorgen“, schätzt er. Weiters setzt er Computer und Registrierkasse nach Gebrauch in den Energie-Sparmodus, alle unnötigen Verbraucher steckt er über Nacht ab. Außerdem beabsichtigt er, eine Heizungssolaranlage einzubauen. „Hier rechnen wir mit Einsparungen beim Gasverbrauch von 40 Prozent. Zusätzlich überlegen wir den Einbau eines Schwedenofens im Geschäft“, kündigt er an. Der Kaumberger Kirchenwirt und Nah-&Frisch-Betreiber Walter Halbwax setzt seit dem Frühjahr auf eine Wärmerückgewinnung aus eigenen Kühlanlagen. „Damit erzeugen wir Warmwasser und sparen beim Gasverbrauch“, begründet er dies.

Die Photovoltaik-Anlage am Dach war sein zweites Energiespar-Projekt nach einer ökologischen Betriebsberatung durch die Wirtschaftskammer. „Dort wurde errechnet, dass die Kosten in zehn Jahren amortisiert sind, gerechnet mit dem Strompreis von Herbst 2021“, erzählt er. Acht Monate dauerte es von der Bestellung der Anlage über die Förderungsgenehmigung bis zur Montage. „Just an dem Tag, an dem die Anlage fertig war, bekam ich den Brief der EVN, dass mein Tarif sich fast verdreifacht“, ist er über seine Investition froh.

