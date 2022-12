Christbaumbauer: Eine Rarität im waldreichsten Bezirk

Werbung

In den 1980er-Jahren hat Christine Wachter begonnen, Christbäume zu züchten und zu verkaufen. Heute ist die mittlerweile 82-Jährige eine der wenigen Christbaumbauern im Bezirk Lilienfeld.

Etwa 130 Bäume pro Saison verkauft sie, auf ihrem Anwesen in Rohrbach, hauptsächlich an jahrzehntetreue Stammkundschaft. „Sobald wir die Tafeln aufstellen, kommen die Leute. Der größte Ansturm ist am Wochenende“, sagt Wachter. Unterstützt wird sie beim Verkauf von Sohn Karl, Schwiegertochter Grete und Schwager Ferdinand Sulzer.

„Ich mach auch immer Bäckereien für die Kinder, für die Erwachsenen gibt es einen Schnaps. Und man muss auch reden mit den Leuten, die meisten kenne ich ja schon lange.“

In einem Bäumchen steckt viel Arbeit: Um die jungen Pflanzen vor Wildverbiss zu schützen, muss der Zaun instand gehalten werden. Bevor die Bäume geschnitten werden, muss sich Wachter davon überzeugen, dass sie auch schön genug gewachsen sind. Die Zweige der weniger idealen Christbäume schneidet sie ab und verkauft diese als Reisig. Falls nach Weihnachten Bäume überbleiben, werden diese zu Mulch.

Den Zeitpunkt zum Schnitt gibt der Mond vor. Die drei Tage vor dem elften Vollmond des Jahres sind ideal. „Heuer war der elfte Vollmond aber so früh, dass wir auf den Zwölften gewartet haben“, sagt Wachter.

Trotz der Teuerungen des letzten Jahres möchte Wachter ihre Preise nicht anheben: „Es soll sich ein jeder einen Baum leisten können.“

Kaum Christbäume im waldreichsten Bezirk

Christine Wachter ist eine von nur zwei Christbaumbauern im Bezirk, die Mitglied bei der ARGE NÖ Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten sind. „Ich kenne auch noch ein paar kleinere, die bei der ARGE nicht dabei sind, aber viele gibt es nicht“, sagt Daniel Heindl aus St. Aegyd, ebenfalls Christbaumbauer.

Er weiß auch, woran das liegt: „Wir haben hier nicht den richtigen Boden. Die Nordmann-Tanne, der beliebteste heimische Christbaum, wächst am besten auf leicht sauren Böden. Nur dann haben die Nadeln diese schöne, satt-grüne Farbe. Im Bezirk Lilienfeld haben wir einen sehr kalkreichen Boden, deswegen sind die Nadeln hier gelblicher“, erklärt der Experte.

Deswegen setzt Heindl auf Blaufichten und Kolorado-Tannen, nicht die Nordmann-Tannen. Ein bisschen weiter nördlich sieht die Geologie schon wieder ganz anders aus. Und der Jauerling ist auch für Heindl das ideale Christbaum-Gebiet: „Es gibt bei uns viele, die Bäume vom Jauerling zukaufen und hier wieder verkaufen - solange der Baum aus Niederösterreich ist, ist es ja nicht so wichtig, ob er ein paar Kilometer mehr zurückgelegt hat.“

