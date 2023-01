Comeback für Hafenecker

Christian Hafenecker feiert sein politisches Comeback als FPÖ-Generalsekretär. Der Freiheitliche wurde, nachdem er die Position bereits von 2018 bis 2020 bekleidet hatte, bei der Sitzung der Bundesparteileitung der Freiheitlichen Partei in Wiener Neustadt erneut dazu bestimmt. Die Funktion des Generalsekretärs ist damit doppelt besetzt, denn der Kaumberger teilt sich die Aufgabe mit Landesparteiobmann Nationalratsabgeordneten Michael Schnedlitz (38), der ihn vor drei Jahren in dieser Funktion beerbt hatte.

Nationalratsabgeordneter Hafenecker will die Partei vor allem in den Medien wieder präsenter machen und erklärt so auch die doppelte Besetzung seines Postens. „Die FPÖ möchte mit der Bestellung eines zweiten Generalsekretärs die Schlagzahl verdoppeln. Genau deshalb werden Michael Schnedlitz und ich diese bei Medienauftritten erhöhen und damit den hohen Erwartungen in die freiheitliche Partei gerecht werden“, erklärt Hafenecker.

Ohne Auto kann man im Bezirk nicht leben. Das ist ein Faktum.“

Der Kaumberger, der auch Mediensprecher der Partei ist, will sich dabei vor allem auch für „unpolitische Medien“ und für eine Reform des ORF einsetzen. „Die Medienlandschaft hat sich leider in den letzten Jahren massiv zu ihrem Nachteil entwickelt. Inseratenkorruption und politische Einflussnahme allerorts ziehen sich schon fast pandemisch durch die Redaktionsstuben“, meint der 42-Jährige. Vor allem der Vorfall rund um das Landesstudio des ORF Niederösterreich, in dem es den Vorwurf der politischen Anteilnahme an Berichterstattungen gibt, ist für Hafenecker ein Grund zu handeln. „Der Fall Ziegler zeigt, dass sich die ÖVP NÖ ganz ungeniert ein ganzes Landesstudio einverleibt hat. Hier muss im Zuge des neuen ORF-Gesetzes komplett reformiert werden. Die politische Einflussnahme auf den ORF muss sofort beendet werden!“, manifestiert Hafenecker.

Hafenecker setzt sich weiter für den Öffi-Ausbau ein

Seine Arbeit in der Heimatgemeinde als geschäftsführender Gemeinderat will er aber nicht außer Acht lassen. „Ich werde der Kommunalpolitik erhalten bleiben, allerdings wird mein Kollege Reinhard Lintinger einige meiner Aufgaben übernehmen“, kündigt Hafenecker an. Als bundesweiter FPÖ-Verkehrssprecher setzt sich Hafenecker auch in der Region für eine bessere Verkehrsinfrastruktur ein. So fordert der Bezirksparteichef seit Jahren den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel sowie den Bau der S 34. „Die Einstellung der Bahn zwischen Weissenbach und Hainfeld ist einer der schwersten Fehler überhaupt gewesen und irreparabel. Ohne Auto kann man im Bezirk nicht leben. Das ist ein Faktum“, ist er überzeugt. Er fordert einen öffentlichen Verkehr für den Bezirk, der diese Bezeichnung auch verdient. Für ihn ist nicht nur die S 34 wichtig, er denkt noch einen Schritt weiter: „Aus meiner Sicht sollte man sogar darüber nachdenken, diese durch unseren Bezirk weiterzuziehen und schlussendlich in die S 6 einmünden zu lassen.“

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.