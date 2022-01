„Corona-Schulalltag ist eingespielte Routine“

„Die Pandemie ist für alle eine große Herausforderung, auftretende Probleme lassen sich nur durch vermehrte Kommunikation lösen. Viele Schwierigkeiten, die auftreten, sind nicht schulischer Ursache und daher auch nicht in unserem Bereich lösbar“, beschreibt Josef Heindl, Direktor am BG/BRG Lilienfeld, die Situation der Schüler in ihrem vierten Corona-Semester. Und: „Die fehlende Struktur während der Lockdowns hat bei einigen Schülern zu Motivationsproblemen geführt.“

„Corona-Zahlen werden uns den weiteren Weg weisen“

Der Schulbetrieb laufe unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen und regelmäßigen Corona-Tests. Unterrichtszeit gehe verloren, dennoch funktioniere der Schulbetrieb aufgrund der guten Zusammenarbeit von Schülern, Eltern und Lehrern sehr gut, so Heindl. Er weiß: „Die Corona-Zahlen werden uns den weiteren Weg weisen, momentan sind fast alle in der Schule.“ Am Gymnasium Lilienfeld gab es keine Proteste wegen der geplanten mündlichen Matura.

Martin Simader, Direktor der Mittelschule Lilienfeld und MD SKI & GOLF Mittelschule, bestätigt, dass der „Corona- Schulalltag“ mittlerweile „eine eingespielte Routine ist.“ Zwar sei für die Schüler und Lehrer vieles herausfordernder und anstrengender geworden. Aber das Pandemiemotto laute: „Positiv soll bei uns nur das Schulklima sein.“

Simader betont: „Der Schulbetrieb läuft – den Umständen entsprechend – eigentlich sehr gut. Der organisatorische Aufwand hat sich zwar verdoppelt, aber wir versuchen, unseren SchülerInnen einen .normalen‘ Schulalltag zu ermöglichen. Hilfreich ist dabei auch unsere tolle Infrastruktur mit Schulhof, Kunstrasenplatz und Sportplatz, die wir in den Pausen optimal nützen können.“

Das Bemühen werde von den Eltern sehr wertgeschätzt, 98 Prozent aller Schüler kommen laut Simader zum Präsenzunterricht. Die Wichtigkeit des Präsenzunterrichtes steht für Simader außer Zweifel: „Der schulische Alltag bringt Kindern wichtige soziale Kontakte und strukturiert ihren Alltag.“

Trotz steigender Infektionszahlen hoffe er daher, dass die Schulen offenbleiben dürfen. „Sollte aus epidemiologischen Gründen Distance-Learning verordnet werden, sind wir aber auch für diese schulische Situation bestens gerüstet“, versichert der Direktor.

Elternvertreter spricht von „enormer Belastung“

Als angespannt empfindet Bernhard Tröstl, Obmann des Elternvereins der Volksschule Türnitz, die derzeitige Situation: „Und die Omikron-Variante hat die Lage noch weiter verschärft“. Obwohl die Schüler zum großen Teil sehr gefasst seien, „sind die knapp zwei Jahre Pandemie eine enorme Belastung für alle. Die Ungewissheit über die Zukunft und fehlende Planbarkeit sind natürlich belastend“, erklärt er.

Ein großes Kompliment spricht Tröstl den Lehrern sowie den Eltern aus. Diese machten alles, um den Kindern eine gewisse Normalität zu bieten. „Leider mussten wir in den letzten Monaten auch fast alle Elternvereins-Veranstaltungen, wie Ski- und Schwimmkurse, absagen. Man kann nur hoffen, dass die Pandemie bald eingedämmt wird und dass wir wieder das gewohnte Leben wie vor der Pandemie leben können“, so Bernhard Tröstl.

