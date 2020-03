Einen Coronavirus-Verdachtsfall gab es im Bezirk bis Redaktionsschluss nicht. Die Auswirkungen der global um sich greifenden neuen Krankheit sind aber auch hier längst zu spüren. Etwa in der MD Ski & Golf Mittelschule Lilienfeld, die mit 200 Schülern und 34 Lehrern zu den größten Bildungseinrichtungen im Bezirk zählt.

„Wir versuchen, gemeinsam präventive Maßnahmen durchzuführen, zum Beispiel bei Bedarf häufigeres Händewaschen“, informiert Direktor Martin Simader. Lehrer und Schüler seien im Moment freilich sehr gelassen. „Wir beobachten die Situation aber weiter genau, damit im Bedarfsfall sofort reagiert werden kann“, betont der Direktor.

Sollte ein Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion in der Schule auftreten, sei der Ablauf klar geregelt. „Unsere Mittelschule wurde vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung mit Informationen versorgt. An unserer Schule gibt es eine Checkliste, wie die Vorgehensweise beim Auftreten dieser meldepflichtigen Infektionskrankheit sein soll“, erzählt Simader.

Der Notfallplan sei eben durch diese Checkliste konkret definiert. „Im Verdachtsfall, dass sich ein Schüler oder Lehrer angesteckt hat beziehungsweise Symptome zu erkennen sind, wird sofort die Schulleitung verständigt. Diese nimmt mit der Schulärztin Kontakt auf und informiert die BH Lilienfeld als örtlich zuständige Gesundheitsbehörde“, klärt der Direktor auf. Letztere gebe dann die nachfolgenden Schritte vor. „Und es kommt zu einer Dokumentation der Maßnahmen, die getroffen wurden“, ergänzt Simader im NÖN-Gespräch.

Herbert Schrittwieser, Bezirksleiter des Zivilschutzverbandes (ZSV), ist um Beruhigung bemüht: „Es besteht kein Grund zur Panik, weil die Krankheit in über 80 Prozent der Fälle unkompliziert verläuft. Bei uns wird alles getan, um die Ausbreitung zu verhindern, ebenso auf europäischer Ebene.“ Der Zivilschutzverband rät dennoch dazu, als Vorsichtsmaßnahme daheim Vorräte anzulegen (siehe Info-Box). Wobei Schrittwieser betont: „Hamsterkäufe sind mir derzeit nicht bekannt, sie wären auch nicht notwendig beziehungsweise sinnvoll.“

Zur richtigen Einordnung der neuen Krankheit mahnt auch Lilienfelds Bezirksärztevertreter Richard Friewald: „Das Coronavirus ist ähnlich gefährlich wie die echte Grippe einzustufen.“ Und Letztere interessiere in Österreich trotz jährlicher Todesopfer kaum jemanden. „Bei allen, die jetzt wegen des Coronavirus panisch sind, wundere ich mich, warum sie nicht gegen Grippe geimpft sind“, stellt Friewald fest. Für das Coronavirus gelten laut Ärztevertreter im Wesentlichen dieselben Vorbeugemaßnahmen wie im Fall der Grippe. Also in erster Linie ordentlich Hände waschen und niemanden anhusten.

Bei den Patienten im Bezirk ortet Friewald eine gewisse Verunsicherung wegen der neuen Krankheit, aber keine Panik — und die sei auch nicht angebracht. Die von der Regierung getroffenen Maßnahmen zur Ausmerzung des Coronavirus hält der Mediziner allerdings für „gerechtfertigt“.