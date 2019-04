Eine 52-Jährige aus dem Bezirk Lilienfeld war mit ihrem Wagen auf der B 18 in Richtung Traisen unterwegs. Hinter ihr lenkte ein 79-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk, einen Pkw in dieselbe Richtung. Bei ihm im Fahrzeug befand sich noch seine 68-jährige Ehefrau.

Zur selben Zeit fuhr ein 22-jähriger Wilhelmsburger einen Lkw in der entgegengesetzten Richtung. Hinter ihm war noch ein 24-jähriger Wilhelmsburger, ebenfalls mit einem Lkw, auf Tour. Bei ihm im Fahrzeug befand sich noch ein 42-jähriger Wilhelmsburger. Der 24-Jährige dürfte trotz des Gegenverkehrs den vor ihm fahrenden Lastwagen überholt haben, weshalb die 52-Jährige ihren Pkw abbremste und zum rechten Straßenrand lenkte. Der hinter ihr fahrende 79-Jährige ist dann in weiterer Folge mit seinem Fahrzeug gegen das Heck des Wagen der 52-Jährigen geprallt, woraufhin deren Auto über eine rund zwei Meter hohe Straßenböschung in eine Wiese geschleudert wurde.

Der 22-Jährige musste seinen Lastwagen ebenfalls abbremsen, um dem 24-Jährigen das Überholen zu ermöglichen und einen frontalen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 52-Jährigen zu verhindern. Der 79-Jährige und seine 68-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall Verletzungen und wurden in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Die B 18 musste gesperrt werden, es kam zu einem gröberen Stau. Die Freiwillige Feuerwehr Rainfeld nahm die Bergung der Fahrzeuge vor.