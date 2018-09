Mit Volldampf wird am Sonntag, 7. Oktober, in den Rad-Herbst gestartet, wenn die idyllische Herbstfahrt mit Rad und Bahn auf dem Programm steht.

Losgeradelt wird von Traisen-Scheibmühl oder Rohrbach an der Gölsen gemeinsam in Richtung Hainfeld, wo ab 11 Uhr das große Bahnhofsfest „90 Jahre Stadt Hainfeld“ in Szene geht. Für alle, die es lieber gemütlich angehen möchten, ist der Dampfsonderzug mit eigenem Heurigenwaggon die beste Wahl zur Anreise nach Hainfeld. Los geht die Anreise mit Bahn um 10.15 Uhr vom Hauptbahnhof St. Pölten, ehe in Wilhelmsburg, Traisen-Scheibmühl, St. Veit und Rohrbach Halt gemacht wird, um musikalischen Ensembles zu lauschen oder leckere Schmankerl zu verkosten.

Tickets für die Sonderfahrt mit der historischen Dampflok sind online unter www.regiobahn.at/event/volldampf-im-traisental-goelsental und bei Mostviertel Tourismus erhältlich. Im Preis von 40 Euro (Erwachsene) bzw. 20 Euro (Kinder) sind ein reservierter Sitzplatz, ein Begrüßungs-Achterl sowie der Eintritt zum Bahnhofsfest inbegriffen. Der Transport der Räder ist kostenlos möglich.