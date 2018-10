Ein Spitzenzeugnis für die heimische Gastronomie: Der druckfrische Gourmetguide Gault Millau 2019 beschert dem Bezirk noch ein Haubenlokal mehr als 2018. Die anonymen Tester bedachten den Gasthof Pils in Rotheau und den Gasthof Zum Blumentritt in St. Aegyd wie 2018 mit jeweils 14 von 20 möglichen Punkten. 13 Punkte und somit ebenfalls eine Haube schaffte das erst 2017 eröffnete R&R Restaurant Hotel Mitterbach — womit der Bezirk im Gault Millau 2019 gleich mit drei Haubenlokalen vertreten ist.

Prost auf den Erfolg im Gault Millau:Karl Pils ist mit der Bestätigung der Haube mehr als zufrieden. | Wohlmann

R&R-Küchenchef Gabor Bakai, der seit Ende 2017 hinter dem Herd das Sagen hat, und sein Team setzen auf regional bezogene, internationale Küche. 6 bis 8 Mal im Jahr wechselt die Hauptkarte, daneben gibt es zur Jahreszeit passende Karten. Die erstmalige Auszeichnung im Gault Millau sei „ein großer Ansporn sich weiterzuentwickeln“, heißt es beim NÖN-Besuch im Neo-Haubenlokal, das im Gourmetführer in höchsten Tönen gelobt wird: „Die Weinkarte ist günstig kalkuliert und die Speisen sind fast durchgehend exzellent zubereitet. Das Lachstatar – leicht pikant mit Piment d’Espelette abgeschmeckt – die Jakobsmuscheln mit Mangoespuma und Bärlauchrisotto oder das Lammfilet mit Estragonemulsion waren so, wie man es sich in einem erstklassigen Haus erwarten darf.“

Große Freude über die Bestätigung der Haube herrscht bei Christa Hollerer und Ulli Hollerer-Reichl vom Blumentritt. Die Küche sei „seit Jahren ein echter Gewinn im grünen Paradies des niederösterreichischen Alpenvorlands – Hausmannskost zum Wohlfühlen“, schreibt der Gault Millau. Und weiter: „Der Hausklassiker Blumentritts Gänseleber-Blunzen ist ein deftiger, aber hinreißender Auftakt, die Grammeln haben genau jene knackig-würzige Anmutung, die ordentliche Knödel brauchen. Die Rindsuppe ist wunderbar kräftig“, urteilten die Tester unter anderem.

Lob für Weinkarte und Küche

Im Gasthof Pils wird vom Gault Millau besonders die Weinkarte hervorgehoben. Die Rede ist von „vinophilen Schätzen“, die „der feinsinnige Patron im Laufe der Jahre zusammengetragen hat und zu echten Freundschaftspreisen mit seinen Gästen teilt“. Die Küche holt der Gourmetführer zudem vor den Vorhang: „Aber auch das Essen, das Patron Karl Pils zubereitet, kann begeistern.

R&R Hotel Mitterbach: Küchenchef Gabor Bakai, Hoteldirektorin Diana Pomberger und Restaurantleiter Jozsef Mayer (v. l.) sind stolz auf die eingefahrene Haube. | Sagmüller

Es gibt eine kleine, laufend wechselnde Karte mit im besten Sinn des Wortes ,bodenständigen Gerichten‘, die zumeist mit einer kleinen Prise Kreativität verfeinert sind. Die Kartoffelknöderl zum Beuscherl wurden in frisch geschnittenem Schnittlauch gerollt, das aromatische und wunderbar zarte Lammschnitzel kommt in einer Sesampanier auf den Teller – dass die dazu gereichte Zitrone filetiert und entkernt wurde, ist nur ein kleines Detail, das jedoch zeigt, mit welcher Sorgfalt man hier zu Werke geht“, heißt es auszugsweise.

Karl Pils sieht die Auszeichnung im NÖN-Gespräch als Ansporn, „diesen Weg weiterzugehen und zu versuchen, die Qualität zu halten“.