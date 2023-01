Kurz nach Weihnachten ziehen vielerorts Sternsinger von Haus zu Haus, um die „Frohe Botschaft“ zu verkünden. In den letzten beiden Jahren fand die Aktion aufgrund der Corona-Pandemie in abgeändeter Form, etwa wie in Eschenau als Platzlsingen statt. „Die Sternsingeraktion sammelt für etwa 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Heuer ist Kenia das Beispielland“, erklärt der Abt des Stifts Lilienfeld Pius Maurer zur diesjährigen Aktion.

In Rohrbach haben sich heuer 46 Kinder und vier Erwachsene bereit erklärt, im Rahmen der Dreikönigsaktion von Haus zu Haus zu gehen, um die Friedensbotschaft und den Segen zu überbringen. „Das Sternsingen verbindet eine lieb gewordene Tradition bei unserer Bevölkerung mit der Hilfe für jene, denen es nicht so gut geht. Die Durchführung ist aber nur möglich, weil sich viele Menschen aktiv dafür einsetzen“, sagt Sabine Berlakowitsch, die mit vielen Helferinnen und Helfern die Aktion seit neun Jahren organisiert. „Kinder haben sich heuer genug gemeldet. Ich hoffe nur, dass sie am 5. Jänner dann auch alle gesund sind, wenn wir losmarschieren“.

Heuer sind in Rohrbach 13 Gruppen unterwegs. Eine davon ist die „Kirchenchor-Gruppe“ mit Walter Pandalitschka, Wilfried Breitler, Christian Rotteneder und Franz Kendler. Auch die Erwachsenengruppe sammelt heuer wieder für die Hilfsprojekte in den Entwicklungsländern. „Sie werden die Friedensbotschaft in den entlegeneren Gebieten von Rohrbach überbringen, heuer hauptsächlich auf Bauernhöfen“, sagt Berlakowitsch, die je nach Alter der Sternsinger bei der Einteilung auf die Gebietsgröße achtet. Außerdem muss sie auch einplanen, welche Gruppen zu Fuß gehen und für welche Gruppen Autofahrer benötigt werden.

Am Wochenende trafen sich die Kinder in Kaumberg und Ramsau , um sich auf den Einsatz als Sternsinger vorzubereiten. In sieben Gruppen sind am 6. Jänner 32 Kinder in Kaumberg als Sternsinger unterwegs. In Ramsau findet die Aktion am 8. Jänner ab. Beide Pfarren entsenden die Sternsinger mit einer Messe.

„In Kaumberg sind immer die Ministranten als Sternsinger unterwegs. Die freuen sich jedes Jahr darauf“, sagt Pfarrer Slavomír Dlugoš. Das Alter der Sternsinger reicht von Kindergartenkindern bis Jugendliche im Alter von 14 Jahren. In Ramsau ist laut Pfarrer Dlugoš die Sternsingertradition nicht so verankert. Deswegen sei es auch etwas schwieriger, Kinder zu finden, die mitmachen wollen. „Es hat schon Jahre gegeben, in denen hier die Sternsingeraktion nicht stattgefunden hat“, bedauert er.

In St. Aegyd war eine Sternsingergruppe bereits am 31. Jänner unterwegs. Im Ortskern konnte sie 300 Euro sammeln. Ursprünglich war geplant, dass ein Teil der 32 Kinder am 31. Dezember und ein anderer Teil am 7. Jänner von Haus zu Haus zieht. Aufgrund von Krankheitsfällen bei den Kindern konnte aber nur eine der insgesamt acht Gruppen ausrücken. Deswegen werden die Sternsinger nun an verschiedenen Tagen unter der Woche unterwegs sein, der letzte ist der 7. Jänner. Die Dreikönigsmesse wird aber schon am 6. Jänner mit allen Sternsingern stattfinden.

Monika Wieser hat die Sternsingeraktion in St. Aegyd heuer zum ersten Mal organisiert. Kinder und Begleitpersonen für die Sternsingeraktion konnte sie genug finden. „Hier ist es Tradition, dass die Firmlinge immer mitgehen“, sagt Wieser. Die Corona-Pandemie hätte die Motivation bei den jungen Leuten gedämpft, jedoch sei es bereits wieder einfacher geworden, Sternsinger zu finden. „Für das nächste Jahr haben sich bereits einige Kinder angemeldet“, blickt sie positiv ins Jahr 2024.

