Die Neue an der Parteispitze: Sandra Böhmwalder im Gespräch

Werbung

Jetzt steht sie an der Spitze der ÖVP-Bezirkspartei: Sandra Böhmwalder. NÖN-Leser sind im Bilde: Am 12. April hat Karl Bader eine Bezirksparteivorstandssitzung einberufen, in der er überraschend seine Funktion als Bezirksparteiobmann zur Verfügung gestellt hat:

Bezirk Lilienfeld Karl Bader kündigt seinen Rückzug an

Die Hainfelderin Sandra Böhmwalder wurde in geheimer Wahl vom Bezirksparteivorstand einstimmig zur geschäftsführenden Bezirksparteiobfrau gewählt.

„Ich habe die Chance bekommen, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin dafür bereit!“ Sandra Böhmwalder ÖVP-Bezirksparteiobfrau

„Die Themen Gesundheit, Natur und Tradition liegen mir dabei besonders am Herzen“, erzählt Böhmwalder. Und natürlich das politische Engagement für Frauen und deren Belange. Sie selbst ist vierfache Mutter und hat zuletzt als Bezirksgeschäftsführerin der ÖVP gezeigt, dass sie Kinder und Karriere vereinbaren kann.

„Es ist mir eine Ehre, in dieser neuen Funktion weiterhin für den Bezirk und die Region mit voller Kraft tätig sein zu dürfen. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den Funktionären als Bezirksgeschäftsführerin hat mir in den letzten Jahren immer sehr viel Freude bereitet“, betont sie.

Als geschäftsführende Bezirksparteiobfrau hat sie sich zum Ziel gesetzt, mit den Partei-Funktionären und engagierten Bürgern Projekte für einen lebenswerten Bezirk umzusetzen. „Dies möchte ich mit vollem Engagement machen, so wie es Karl Bader die vielen Jahre getan hat“, lobt sie ihren Vorgänger.

Dass Erfolge auf Bezirksebene errungen werden können, dafür bedürfe es aber ebenso der „beständigen Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich“, weiß sie, denn sie ist überzeugt: „Das hat dem Bezirk schon viel ermöglicht!“

Dass es diese wertvolle Achse für die Region auch in Zukunft geben wird, dafür möchte sie sich einsetzen. „Ich habe die Chance bekommen, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin dafür bereit!“, unterstreicht sie.

Böhmwalders berufliche und politische Laufbahn besticht durch Fleiß und Ehrgeiz: Zuerst hat sie die Lehre zur Bürokauffrau absolviert, dann die Matura gemacht, sich im Bereich „Human Ressource Professional“ (Personalentwicklung) intensiv fortgebildet und die Ausbildung zum Kommunalmanager in der „Akademie 2.1“ absolviert.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.