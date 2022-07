Diskussion um Vier-Tage-Woche: „Rohrbruch sucht sich Tag nicht aus“

Werbung

In einem Betrieb wie ihn Traisens Vizebürgermeisterin Monika Feichtinger und ihr Mann Kurt führen – „Bad, Heizung, Solar“ – ist eine Vier-Tage-Woche nicht so gut vorstellbar: „Schließlich sucht sich der Rohrbruch ja nicht den Tag aus“, wissen die beiden. Gleichwohl Monika Feichtinger den Vorschlag der Vier-Tage-Woche an sich positiv sieht, aber dieser eben nicht in jeder Branche umsetzbar sei: „Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb und müssen auch an Wochenenden für Notfälle bei Wasser oder Gas Mitarbeiter schicken“, so die Chefin.

Sie könne sich vorstellen, „dass das Konzept der Vier-Tage-Woche zum Beispiel in Bürobetrieben oder auch in der Gastronomie, wenn man so ein Radl hinbekommt, klappen kann“.

Buxhofer: „Dieses Personal gibt es aber nicht“

Eine Vier-Tage-Woche bei gleicher Wochenstundenzahl gebe es ohnehin schon, ob es mit reduzierter Wochenstundenzahl und gleicher Entlohnung funktionieren könne, da ist Christian Buxhofer von der Christian Buxhofer Elektrotechnik Posch Gmbh in Traisen und Lilienfeld skeptisch: „Grundsätzlich stehe ich diesem Gedanken positiv gegenüber, ob die Umsetzung möglich ist, ist nicht leicht zu beantworten.“ Durch die momentane Wirtschaftslage und die Terminvorgaben werde es schwierig, bei einer reduzierten Wochenarbeitszeit die vorgegebenen Termine einzuhalten. „Um diese kürzere Arbeitszeit zu kompensieren, wäre es notwendig, mehr Personal zu beschäftigen, dieses Personal gibt es aber nicht und wird es auch in naher Zukunft nicht geben“, so der Unternehmer.

Wir suchen 40 bis 50 Facharbeiter und viele Hilfskräfte und sind zur Zeit über 1.200 Mit- arbeiter: Es kann sich jeder selbst ein Bild machen, worüber wir reden.“ Josef Indra Betriebsrat Firma Neuman

Und es müsse auch klar sein, dass die Kosten für die Arbeitsstunde bei gleicher Entlohnung und weniger Wochenarbeitszeit erheblich teurer werden würden: „Das muss dann wieder vom Konsumenten bezahlt werden, außer es werden die Lohnnebenkosten dahingehend gekürzt“, sagt Christian Buxhofer.

Auch für Betriebsrat Josef Indra ist die Sache nicht einfach mit ja oder nein zu beantworten, ob es bei der Lilienfelder Firma Neuman eine Vier-Tage-Woche geben kann: „In der Zukunft wird es sicher eine Vier-Tage-Woche geben – mit Industrie 4.0. Für die junge Generation ist die Freizeit ein wichtiger Faktor, der älteren Generation sind der immer steigende Leistungsdruck, die immer heißeren Sommer, und bei den Hochöfen reden wir von 50 Grad in den Hallen, sicher auf längere Sicht zu viel.“ Die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich sei daher eher ein Zukunftsthema. Welche Voraussetzungen es dafür bräuchte, da muss auch er ein bisschen die Glaskugel bemühen: „Was kommt auf uns zu – Energie wie Strom und Gas ist sehr wichtig in der Schwerindustrie, aber wie wird es leistbar? Voraussetzung für dieses Thema ist eine stabile, einschätzbare Zukunft in der EU sowie in der Welt.“

Ob angesichts des derzeitigen allgemeinen Personalmangels die Vier-Tage-Woche bei Neuman überhaupt umsetzbar beziehungsweise sinnvoll wäre, beantwortet Josef Indra so: „Bei Neuman/Prefa arbeiten wir in vielen Bereichen sieben Tage die Woche rund um die Uhr in verschiedenen Schicht-Modellen mit vielen Überstunden. Wir suchen 40 bis 50 Facharbeiter und viele Hilfskräfte und sind zur Zeit über 1.200 Mitarbeiter: Es kann sich jeder selbst ein Bild machen, worüber wir reden.“

Als Unternehmer und Investor in mehreren Start-ups unterstützt Markus Leopold die Vier-Tage-Woche und versucht, „sie bei mir selbst auch umzusetzen, allerdings arbeite ich dann an diesen Tagen auch deutlich mehr als zehn Stunden pro Tag.“ Und: „Viele Kollegen lieben und nutzen den zusätzlichen freien Tag für Einkäufe oder Sport. Wir verzeichnen durchaus Produktivitätssteigerungen und weniger Krankenstände“, erklärt der Unternehmer und Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann.

Wo es geht, wird sich also bereits jetzt „ein freier Tag erarbeitet“, die Umsetzung ist aber sehr individuell und für manche Branchen gar nicht geeignet. „Wenn sich Arbeitnehmer eine 30- bis 35-Stundenwoche leisten können, sind wir in der Geschäftsführung auch gerne gesprächsbereit, nachhaltige berufliche Höchstleistungen entstehen nur bei einer intakten Work-Life-Balance“, ist Markus Leopold überzeugt.

