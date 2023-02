„Eine Ohrfeige für die ÖVP“: Lilienfelder NEOS-Bilanz nach Wahl 2023

Der NEOS-Spitzenkandidat Manouchehr Assadi aus Türnitz freut sich als erstmals Kandidierender über den Zuspruch, den NEOS im Wahlkreis erhalten haben. „Das Ergebnis zeigt, dass wir auch in den ländlichen Regionen Wurzeln schlagen und wachsen – was wir mit Blick auf die Gemeinderatswahlen 2025 als gutes Omen werten“, bilanziert er.

Besonders zufrieden ist er über die Stimmen in seiner Heimatgemeinde Türnitz. Diese zeigen, dass seine Arbeit Früchte trägt. „Das Ergebnis in Mitterbach werden wir uns genauer anschauen“, betont er, denn hier gab es Verluste. Das Wahlergebnis ist „eine Ohrfeige für die scheinbar allmächtige ÖVP“, meint er. Es brauche eine Politik, die Niederösterreich nicht als Parteiapparat sieht und an die nächsten Generationen denkt. „Wir werden eine starke Opposition sein, die der Regierung auf die Finger schaut und sie daran erinnert“, verspricht Assadi.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.