Der Beirat: In den Beirat der Traisen-Gölsental Regionalentwicklungs GmbH werden jeweils zwei Vertreter seitens des Landes Niederösterreich und zwei Vertreter der Kleinregion Traisen-Gölsental entsendet. Durch den seinerzeitigen Obmannwechsel in der Kleinregion musste sich dieser Beirat nun neu konstituieren. Dabei wurde der Obmann der Kleinregion, Lilienfelds Vizebürgermeister Manuel Aichberger, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt damit Bundesrat Karl Bader in dieser Funktion nach, wobei Bader dem Beirat weiterhin als Vorsitzender-Stellvertreter angehört.

Bahnakademie: Diese wird von der Region gemeinsam mit der Bahnakademie der Firma Logserv und dem Österreichischen Club für Diesellokgeschichte (ÖCD) vorbereitet. „Es soll verschiedene Kurse bis hin zu einer eigenen Lokführerausbildung für Hobby-Lokführer auf der Anschlussbahn geben“, so Roland Beck. Den Erlebnisbahnverkehr soll der ÖCD durchführen.