„Wir haben die Situation mit eigenen Kräften und Unterstützung der Katastrophenhilfsdienst-Züge der Feuerwehr im Griff“, sagt Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller zu den Schneemassen der letzten Tage. So zumindest der Stand am Sonntagabend (zu Redaktionsschluss dieser NÖN-Ausgabe), als in Lilienfeld im Vergleich zum Nachbarbezirk Scheibbs keine Gemeinde zum Katastrophengebiet erklärt worden war — die Einsatzkräfte aber ebenfalls bereits tagelang im Großeinsatz standen.

Bezirk Lilienfeld Kampf gegen die Schneemassen

Allein in Annaberg wurde am Sonntag eine Schneehöhe von 1,4 Metern im Tal und 2,2 Metern am Berg gemessen. „Wir können uns bei den Feuerwehrleuten nur im allerhöchsten Maße bedanken. Beim Räumen auf den Dächern begeben sie sich durchaus in Gefahr", erklärt Johannes Kessel, Vizebürgermeister in Annaberg, wo am Freitag, Samstag und Sonntag von der Feuerwehr zwischen 60 und 70 Dächer von den Schneelasten befreit wurden, um einem möglichen Einsturz vorzubeugen.

Kessels Resümee am Wochenende: Im Vergleich zur Schneekatastrophe 2006 im Bezirk sei die Lage derzeit in Annaberg „nicht so massiv“. Allerdings sei der Winter noch lange nicht zu Ende.

Allein in Mitterbach 40 Dächer abgeschaufelt

In Mitterbach, einem der weiteren Schnee-Hotspots, schlug Bürgermeister Alfred Hinterecker am Sonntag in eine ähnliche Kerbe: „Im Vergleich zu 2006 ist die Schneemenge auf den Dächern geringer.“ Allerdings sei es sehr wichtig gewesen, dass die Feuerwehren in der Gemeinde am Freitag und Samstag rund 40 Objekte vom üppigen Weiß befreit hätten, dankt auch er den freiwilligen Helfern. Wie in Annaberg betrug die Schneehöhe in Mitterbach am Sonntag im Tal laut Auskunft Hintereckers stolze 1,4 Meter.

Im Kampf gegen die Schneemassen im Bezirk Lilienfeld sollen im Laufe des Freitags auch drei KHD-Züge der Feuerwehr in den Gemeinden Annaberg, Mitterbach und St. Aegyd zum Einsatz kommen. „Ich habe diese zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehren und der Gemeinden angefordert“, bestätigt Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Weiss. In erster Linie sollen die Florianijünger von der Schneelast gefährdete Dächer abschaufeln. „Teilweise liegen bei uns 2,5 Meter Schnee auf den Dächern“, schildert etwa St. Aegyds Bürgermeister Karl Oysmüller, wo am Freitag eine Hilfseinheit der Feuerwehr aus dem Abschnitt Purkersdorf mit 50 Mann erwartet wird. Zum Einsatz kommen soll die KHD-Einheit in St. Aegyd vor allem in Gscheid und Ulreichsberg. Geplant sind im Laufe des Freitags auch Erkundungsflüge im Beisein eines Experten des Lawinenwarndienstes, um die Lawinengefahr im Bereich der Gemeindealpe Mitterbach sowie im Raum Annaberg und Lahnsattel zu beurteilen. Acht Feuerwehren kämpfen derzeit (Freitagnachmittag) gegen die Schneemassen im Bezirk Lilienfeld. Auch der Katastrophenhilfsdienst (KHD) des Bezirks Tulln ist im Einsatz. Derzeit befinden sich die Feuerwehren Mitterbach, Wienerbruck, St. Aegyd/Markt, Kernhof, Türnitz, Hohenberg, Kaumberg und Hainfeld mit 70 Mitgliedern und 13 Fahrzeugen im Schneeeinsatz. Drei KHD Bereitschaften, St. Pölten, Melk und Tulln, mit 174 Mitgliedern und 28 Fahrzeugen sind bei diesen Einsätzen in den Gemeinden Mitterbach, Annaberg und St. Aegyd ebenfalls im Schneeeinsatz. Aufgrund von Verwehungen kamen nun auch Einsätze am Gerichtsberg hinzu. Die Bezirksalarmzentrale Lilienfeld, im FF Haus Traisen, ist seit 8 Uhr mit 4 Mitarbeitern besetzt und wird auch am Samstag ab 7 Uhr wieder besetzt. Am Samstag 12. Jänner wird der KHD Einsatz in den Gemeinden Annaberg und St. Aegyd fortgeführt, KHD Einheiten aus den Bezirken Baden und Krems werden um 08:00 Uhr im Einsatzgebiet eintreffen und weitere Objekte sichern. Derzeit sind folgende Straßen aufgrund der Schneemengen gesperrt: Die L101 zwischen Gscheid und Annaberg Die B21 auf den Ochsattel Alle Bilder zum Schneechaos im Bezirk in dieser Woche: Wir hatten berichtet: Katastrophenhilfsdienst (KHD) des Bezirkes Tulln im Bezirk Lilienfeld im Einsatz. Am Donnerstag am Abend kam die Anforderung des Landesführungsstabes: Das Bezirksfeuerkommando Tulln aktivierte daraufhin den 4. Zug des Katastrophenhilfsdienstes (KHD). Acht Feuerwehren des Bezirkes Tulln sind am Freitag am frühen Morgen nach Annaberg aufgebrochen. In Annaberg angekommen wurden die Feuerwehen in die einzelnen Einsatzräume aufgeteilt. Zunächst wurde das Dach der Volksschule und beim Roten Kreuz Haus in Angriff genommen. Dann ging es je nach Priorität bei den Privatgebäuden weiter. Acht Feuerwehren mit 45 Frauen und Männern sind im Einsatz. Mit neuen Fahrzeugen darunter zwei Wechsellader mit Arbeitskorb. Die Arbeit geht auf Hochdruck, denn es wird wieder mit Schneefall nach dem Wochenende gerechnet.

Hochbetrieb hatten in den letzten Tagen die Räumdienste. Am Beispiel der Straßenmeisterei Lilienfeld: Man sei praktisch rund um die Uhr mit dem gesamten Personal und aufgestocktem Fuhrpark im Einsatz gewesen, bestätigt der Leiter der Straßenmeisterei Lilienfeld, Leopold Karner.

Die für den Verkehrsfluss im Bezirk wichtige B 20 war im Türnitzgraben, der mitunter wegen Lawinengefahr gesperrt werden muss, bis Redaktionsschluss frei befahrbar.