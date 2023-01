Es braucht mehr Öffis

Der Bezirk Lilienfeld. Region vieler Pendler. Während die einen für Schule oder Beruf in die Landeshauptstadt müssen, fahren andere in die hier ansässigen Betriebe, darunter große Metallunternehmen oder auch das Landesklinikum Lilienfeld, zur Arbeit. Viele greifen dabei aber noch aufgrund mangelnder Öffis auf das Auto zurück. Die NÖN hat bei den Parteien nachgefragt, was ihre vorrangigen Ideen zum Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes sind. Hier eine kurze Zusammenfassung.

ÖVP: Spitzenkandidatin Sandra Böhmwalder verweist auf den ÖBB-Rahmenplan. Durch die Modernisierung und Elektrifizierung bis 2026/27 wird das Netz auf 49 neue Zugverbindungen erweitert. „Hier sollen die S 54 mit Ziel Hainfeld und die S 55 mit Ziel Lilienfeld und Schrambach verkehren. Zwischen 5 und 9 Uhr sowie zwischen 13 und 20 Uhr sind Fahrten im Halbstundentakt, ohne Umstieg, geplant.“

Das Land mit Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko kümmere sich bereits intensiv um die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs im Bezirk. Es sei bereits viel geschehen. „Durch Zusammenarbeit von Land und Gemeinden konnte der Güterverkehr auf der Strecke Freiland-St. Aegyd gesichert werden, als die ÖBB die Strecke aufgeben wollte. In den letzten Jahren konnte ein halbstündiger Takt auf der Traisentalbahn zur Hauptverkehrszeit etabliert werden. Mit dem neuen S-Bahn-Paket wird nun ein Schritt weitergegangen, um den öffentlichen Verkehr im Zentralraum noch besser zu vernetzen“, betont sie.

2018 wurde das Regionalbusangebot „St. Pölten und Umgebung“ neu ausgeschrieben. „Seither fahren die Busse 70.000 Kilometer mehr, die Linie 690 verkehrt täglich mit 18 Buskursen“, so Böhmwalder über das ergänzende Angebot zur Bahn.

SPÖ: „Der öffentliche Verkehr im Bezirk ist mit dem Wort ,unzeitgemäß‘ noch höflich umschrieben“, meint Spitzenkandidat Christian Fischer. Seit Jahren macht die SPÖ im Bezirk auf dieses Problem aufmerksam. „Aus eigener Erfahrung weiß ich um die Schwierigkeiten. Mein Vater muss mehrmals pro Woche meine Kinder vom Traisner Bahnhof abholen, da sonst keine Möglichkeit besteht, sie zeitnah nach Hause zu bringen“, erzählt er. Aufgrund der fehlenden Ausweichstrecke ist zwischen Traisen und Hainfeld derzeit nur ein 60-Minuten-Takt möglich. Die Roten fordern daher die Errichtung dieser Ausweiche, denn nur so sei eine höhere Taktfrequenz realisierbar. Außerdem fordern sie die Öffnung der Zugstrecke zwischen Schrambach und Freiland, die derzeit nur für den Güterverkehr genutzt wird sowie eine optimale Anbindung an die Bahn mit S-Bussen als Zubringer nach Freiland.

FPÖ: „Die ÖVP hat den halben Bezirk eisenbahnfrei gemacht, vor allem im Süden ist die öffentliche Verkehrsanbindung kaum mehr vorhanden“, kritisiert Spitzenkandidat Wolfgang Baumann. Es braucht daher auch hier einen Ausbau im Bezirk, vor allem in Richtung der Ballungszentren Zentralraum und Wiener Umland, wohin viele Bürger täglich zu ihrem Arbeitsplatz pendeln. „Daher sehen wir nach wie vor eine Wiederöffnung der Bahnstrecke Hainfeld-Altenmarkt über den Gerichtsberg als wichtige Maßnahme an“, fordert er. Dass der öffentliche Verkehr den individuellen Verkehr auf der Straße niemals ersetzen kann, unterstreicht Baumann, denn: „Es braucht daher den Bau der S 34, die von ÖVP und Grünen blockiert wird, genauso wie echte Entlastung gegen den Spritpreiswahnsinn!“

NEOS: Den Ausbau der Zugverbindungen fordert auch Listenerster Manouchehr Assadi, denn: „Eine Zugverbindung ist bedeutend weniger Sicherheitsrisiko und weniger anfällig für Verspätungen, was eines der wichtigsten Kriterien für einen Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel ist. Insofern wollen wir darüber diskutieren, ob sich eine Wiederinbetriebnahme einiger Bahnstrecken lohnt.“ Denn: Seit den 1980er-Jahren wurden wertvolle Bahnkilometer vernichtet, meint er. „Diese brauchen wir eigentlich zur Weiterentwicklung in Richtung klimaschonender Mobilität. Da ist auch der Bezirk nicht verschont geblieben“, gibt er zu bedenken. Wichtig für die Reaktivierung seien ein wirtschaftlicher Betrieb, die Zustimmung der Bevölkerung vor Ort und die Kosten. „Bevor es hier also eine Entscheidung geben kann, muss zunächst eine strategische Prüfung erfolgen, die das Land in die Wege leiten müsste“, findet er.

So fordern die NEOS für den Pendlerbezirk Lilienfeld eine Erhebung zum Bedarf an öffentlichen Verbindungen unter Beteiligung der Bevölkerung. Öffentliche Verkehrsmittel seien ein Entwicklungsmotor für die Region, aus touristischer wie aus wirtschaftlicher Sicht.

Grüne: „Wie in vielen Bezirken wurde auch in Lilienfeld leider in den letzten 20 Jahren sehr verantwortungslos agiert und der öffentliche Verkehr behindert, teilweise sogar abgebaut. Nebenbahnen fristen generell ein Stiefkind-Dasein“, findet Grün-Kandidat Hikmet Arlsan. Wenn die Gemeinden Lilienfelds für junge Familien attraktiv sein wollen, wäre eine gute öffentliche Anbindung auch über die Nebenbahnen an die Ballungszentren sowie auch über die letzte Meile via Anrufsammeltaxis unbedingt notwendig. „Nur so kann man erreichen, dass das Klimaticket auch im Bezirk Lilienfeld gut ankommt und genutzt werden kann“, meint er.

