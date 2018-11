Wie berichtet, fiel ein polnischer Arbeiter (50) heuer im Bezirk Lilienfeld von einem Flachdach sechs Meter in die Tiefe. Am Schotterboden schlug er auf. Im Krankenhaus wurde dann bei dem Verunfallten ein Schädelhirntrauma als Todesursache festgestellt. Weil der Arbeitgeber des Arbeiters es unterlassen hatte, eine Sturzsicherung am Dach anzubringen, landete dieser wegen fahrlässiger Tötung vor einem Richter und fasste nun 1.000 Euro Geldstrafe aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

„Im konkreten Fall hätte auch eine Schutzeinrichtung den Absturz nicht verhindern können, nur das Anlegen eines Sicherheitsgurtes hätte das verhindert“, meinte der Verteidiger des Angeklagten bereits am ersten Prozesstag im Oktober. Anders sah das der Richter: „Primär muss Fallschutz angebracht werden. So sind die Vorschriften der Bauarbeiterschutzverordnung.“ Denn: „Sobald jemand am Dach arbeitet, die Traufe höher als drei Meter ist, muss so gesichert werden.“

„Es passiert immer wieder, dass ich Menschen verurteilen muss, denen charakterlich nichts vorzuwerfen ist.“ Richter im Prozess zum Angeklagten

Zeugen konnten zur Klärung der Ursache des Absturzes nichts beitragen. Zur Beschaffung der Krankengeschichte des Verunfallten wurde der Prozess vertagt.

Nun steht fest: Der Verunfallte erlitt eine knöcherne Schädelverletzung mit Hirnödem. „Er hat Pech gehabt und ist, aus welchen Gründen auch immer, mit dem Kopf aufgetroffen. Es war ein wirklich unglücklicher Zufall, wie er leider passiert, aber nicht passieren darf“, so der Richter.

Weiters begründete er das Urteil: „Die Arbeiten haben in der Mitte des Daches stattgefunden, sechs Meter entfernt von der Absturzstelle. Daher gehe ich von unvorhergesehener Sturzgefahr oder Kreislaufproblematik des Opfers aus. Wie der Unfall passiert ist, wissen wir nicht. Da muss man alle Eventualitäten berücksichtigen.“ Und: „Es passiert immer wieder, dass ich Menschen verurteilen muss, denen charakterlich nichts vorzuwerfen ist.“