Wegen gefährlicher Drohung gegenüber seiner Frau und seinem zehnjährigen Sohn in Gegenwart der Polizei musste sich ein 38-Jähriger aus dem Bezirk am St. Pöltner Landesgericht verantworten.

Am 9. Juli lagen die Nerven des Mannes blank. Seine Frau soll angekündigt haben, die drei gemeinsamen Kinder in einem Heim unterzubringen. Das brachte den Kosovo-Albaner so in Rage, dass seine Frau die Exekutive verständigte. Eheprobleme scheint es schon länger zu geben, denn schon einmal gab es eine einstweilige Verfügung wegen eines Betretungsverbotes.

Beim jüngsten Vorfall im Juli hatte der Beschuldigte über 1,2 Promille im Blut. Als sich der Streifenwagen näherte, befand er sich vor dem Wohngebäude. „Er hat wiederholt herumgebrüllt, er würde den Krieg nach Österreich bringen, wenn die Kinder ins Krisenzentrum kämen“, erinnert sich einer der beiden eingesetzten Polizisten. Auch soll er in deren Gegenwart geschrien haben, dass er als Albaner das Recht hätte, so eine Angelegenheit selbst, so wie man das eben in Albanien mache, zu klären. „Das waren nur Worte“, verteidigte sich der Angeklagte. Das aggressive Verhalten hätte sich, erinnert sich der Beamte, nicht direkt gegen die Exekutive, sondern in erster Linie gegen die Frau gerichtet. „Er war wirklich sehr aufgebracht“, bestätigt auch der zweite geladene Polizist das Geschehen.

Frau verweigerte Aussage gegen Gatten

Die Gattin des 38-Jährigen stand zu diesem Zeitpunkt beim Fenster. Als Opfer war auch sie vor Gericht geladen. Sie machte jedoch aufgrund ihres Naheverhältnisses zum Angeklagten von ihrem Entschlagungsrecht Gebrauch und verweigerte die Aussage. Mit den Worten „Ich hoffe, er hat jetzt seine Lehre bekommen“ verließ sie den Gerichtssaal – und das, obwohl sie per Whatsapp direkt von ihm bedroht wurde. Er soll via Messengerdienst angekündigt haben, „dass er etwas in ihrem Bauch entleeren wolle.“ Mithilfe eines Dolmetsches versuchte der Richter zu klären, ob der Beschuldigte damit eine Waffe gemeint haben könnte. Dies konnte aber nicht genau eruiert werden.

Zur Unterstreichung seines Vorhabens soll der Angeklagte seinen zehnjährigen Sohn verbal unter Druck gesetzt haben. Verletzt wurde aber niemand.

Der Richter verhängte neun Monate bedingt und Ersatz der Verhandlungskosten wegen der Whatsapp-Drohung. Dass er den Krieg nach Österreich bringe, ortete der Richter als Unmutsäußerung. Von dieser Drohung wurde er daher freigesprochen.