NOEN Thumpser: „Für mich ist das Aufstellen eines Maibaumes nicht wirklich die ,Gretchenfrage‘.“

Keine traditionellen Maifeiern wird es heuer in Traisen geben, auch das Maibaumsteigen der ÖVP wurde abgesagt. „Nachdem sich die Zeiten gravierend geändert haben, ist für mich das Aufstellen eines Maibaumes nicht wirklich die ,Gretchenfrage‘“, stellt SPÖ-Bürgermeister Herbert Thumpser fest. Vielmehr stören ihn die Ausnahmen. „Wenn es nach mir gehen würde, würde es überhaupt keine Maifeiern geben und kein Maibaum würde aufgestellt werden“, sagt er. Der Ortschef spielt damit etwa auf die Landeshauptstadt an, wo der große Maiaufmarsch zwar abgeblasen, aber ein Maibaum (ohne Fest) am Rathausplatz aufgestellt wird.

privat „In Eschenau gibt es seit einigen Jahren keinen Maibaum mehr“, betont Alois Kaiser.

Dass es heuer im Ökodorf kein Maibaumsteigen gibt, ist freilich nicht Corona geschuldet. „In Eschenau gibt es seit einigen Jahren keinen Maibaum mehr, die Landjugend ist derzeit so gut wie nicht vorhanden“, gibt ÖVP-Bürgermeister Alois Kaiser zu bedenken und erinnert an die einstigen, durchaus sehr gut besuchten Maibaumfeste der Landjugend.

Der weitere NÖN-Rundruf bestätigt, dass Maibäume in den restlichen Gemeinden des Bezirkes Lilienfeld bestenfalls im Einzelfall (ohne Feste) aufgestellt werden.

Alle, die komplett verzichten, befinden sich damit in guter Gesellschaft mit dem St. Pöltner Regierungsviertel: Dort wird es heuer auch keinen Maibaum geben. Der Baum wäre diesmal aus Poysdorf im Weinviertel gekommen, das Fest wird auf das nächste Jahr verschoben.