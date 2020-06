Im Laufen sind die Bedarfserhebungen in den Gemeinden bezüglich durchgehender Betreuung in den Kindergärten während der Sommerferien.

„Ob diese zustande kommt, ist offen“, kann die Lilienfelder Familienstadträtin Patricia Rauscher, verantwortlich für den Bereich Kindergärten und Schulen, so wie andere befragte Gemeindevertreter noch wenig Konkretes dazu sagen. Abhängig von der Zahl, die in den nächsten Wochen vorliegen muss, würde entschieden, in welchem der drei Kindergärten in der Bezirkshauptstadt die Sommerferienbetreuung stattfinde, ob das Land eine Pädagogin zur Verfügung stelle oder die Gemeinde selber dafür aufkomme. Dass diese Möglichkeit geschaffen wurde, hält sie jedoch für „sehr wichtig“. „Viele Eltern haben wegen der Coronakrise ihren Urlaub im März und April schon aufgebraucht“, begründet Patricia Rauscher.

„Hinsichtlich der Kinderbetreuung im Kindergarten haben wir umgehend eine Befragung der Eltern durchgeführt, das Ergebnis liegt noch nicht vor“, sagt zudem der Rohrbacher Bürgermeister Bundesrat Karl. „Nach Erhalt der Antworten werden wir die entsprechenden Entscheidungen treffen.“

Eine durchgehende Ferienbetreuung schon in die Wege geleitet, hat man in Eschenau . „Wir waren zu schnell unterwegs“, meint Bürgermeister Alois Kaiser. Details stehen in seiner Gemeinde aber ebenfalls noch nicht fest.

Kritik wegen der Kurzfristigkeit der Änderung übt der St. Veiter Vizebürgermeister Christian Fischer. Der enge Zeitrahmen für die Elternbefragung bedeute für die Gemeinden einen enormen Aufwand in einer ohnehin schon schwierigen Lage mit verplantem Personal. „Die Bundes- und die Landesregierung sollen mehr Rücksicht auf die Situation der Gemeinden nehmen“, appelliert er an die „Entscheidungsträger“. Dazu kommt, dass in St. Veit zum zweiten Mal eine Betreuung für Volksschüler im Juli und August bereits fixiert wurde. Die hängt jetzt wieder in der Luft, da die Kindergartenkinder in St. Veit mit einbezogen werden sollen.

Keinen Kindergarten, sondern eine Kinderbetreuungsstätte (KITA) gibt es in Annaberg . „Wir bieten schon seit Jahren eine Betreuung der Kindergarten- und Volksschulkinder im Juli an“, berichtet Bürgermeisterin Claudia Kubelka, „dies werden wir auch heuer tun, zusätzlich die erste Augustwoche.“ 22 Kindergarten- und Volksschulkinder werden in den fünf Wochen vormittags und nachmittags betreut. „Das Angebot wird gerne und dankbar angenommen“, merkt die Annaberger Bürgermeisterin. Ob auch für die verbliebenen Ferienwochen Betreuungsbedarf besteht, wird derzeit gleichfalls erhoben. „Sollte dies der Fall sein, werden wir entsprechend reagieren“, bekräftigt Kubelka.

Im Gegensatz zu den Kindergartenkindern ist in Lilienfeld bei den Volksschülern alles auf Schiene. Nach einer Bedarfserhebung genehmigte der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung die Sommerferienbetreuung, welche zum zweiten Mal in der Volksschule über die Bühne gehen wird.

„Wir haben auch heuer wieder eine schulische Sommerferienbetreuung eingerichtet, weil entsprechender Bedarf besteht. Eine stärkere Nachfrage für ein zusätzliches Angebot in der Schule kann ich derzeit nicht feststellen“, herrscht hierbei in Rohrbach laut Bürgermeister Karl Bader ebenfalls Klarheit.

Kaum Veranstaltungen für den Nachwuchs

Zu einem richtigen Sommer gehören normalerweise die Ferienspiele in den meisten Gemeinden des Bezirks. Diese werden 2020 nach derzeitigem Stand eher ausfallen. Statt dichtem Programm gibt es zum Beispiel in St. Veit nur eine Ferientanzwoche. Angedacht ist im Juli oder August ein „Kindertag“, berichtet Vizebürgermeister Christian Fischer.

Die Hoffnung auf ein Ferienspiel – wenn auch im eingeschränkteren Umfang als sonst – nicht ganz aufgegeben hat indes die Lilienfelder Familienstadträtin Patricia Rauscher. Bei ihr können sich noch Vereine melden, die auf eigene Kappe Veranstaltungen im Freien mit vornehmlich Stationenbetrieb ab Mitte Juli organisieren würden. „Unter Einhaltung der tagesaktuell gültigen Corona-Maßnahmen“, betont die Stadträtin.