In Ramsau brach am Samstagnachmittag ein Waldbrand aus. Die Löscharbeiten wurden dabei zur Herausforderung, denn der Einsatzort befand sich im äußerst unwegsamem Gelände. Dass in diesem Bereich nur Digitalfunk möglich ist, erschwerte die Arbeiten zusätzlich.

Die Feuerwehren Ramsau, Hainfeld, Rohrbach, Kaumberg und Kleinzell bekämpften das Feuer über Löschleitungen, die per Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen gespeist wurden. Rund 30 Mann versuchten zusätzlich mit Löschrucksäcken und Schanzwerkzeugen die Flammen im Unterholz zu bekämpfen, um eine Ausbreitung auf den angrenzenden Jungwald zu verhindern. Ein Polizeihubschrauber kam ebenso hinzu, um festzustellen, ob es noch einen weiteren Brandort gibt. Gegen 20 Uhr war das Feuer aber endlich unter Kontrolle.

In Ramsau war aber nicht der einzige Waldbrand am Samstagnachmittag. Auch am Traisenberg in St. Aegyd stand ein Wurzelstock im Bereich der Silberwiese in Flammen. Ein Blitz hatte dort in den Baum eingeschlagen. Der Brand war bald aber gelöscht; der Baum wurde mit der Wärmebildkamera auf weitere Glutnester kontrolliert und mit der Kettensäge teilweise zersägt. "Ohne das vorbildliche und rasche Agieren des Bauhofmitarbeiters wäre es mit ziemlicher Sicherheit zu einem größeren Waldbrand gekommen", lobt Feuerwehrmann Stefan Meissinger die Zivilcourage des Gemeindebediensteten.