Fiese Tricks mit Mama und Papa: Exekutive warnt

17.017 Euro sind weg. Überwiesen an Telefonbetrüger. So erging es einem Opfer im Bezirk Lilienfeld vor wenigen Tagen. Die Frau dachte sich, sie würde das Geld an ihr Kind überweisen, doch das war nicht so. Hinter der Telefon-Mitteilung verbargen sich nämlich geschickte Kriminelle.

„Es handelt sich hier zumeist um nicht angemeldete Wertkartennummern, sodass eine Ausforschung nur schwer möglich ist.“ IT-Ermittler Thomas Haider aus St. Veit

„Betrugsdelikte wie diese sind kein Einzelfall“, weiß IT-Ermittler Thomas Haider aus St. Veit. Alleine in den letzten Wochen gab es im Bezirk rund zehn Anzeigen. Die Masche ist dabei fast immer dieselbe. Es werden SMS- oder Whatsapp-Nachrichten an potenzielle Opfer verschickt.

„Die Betrüger geben sich als Kind des Empfängers aus. „Die Mitteilungen beginnen fast immer gleich: ,Hallo Mama, hallo Papa! Ich habe eine neue Telefonnummer‘“, erklärt er. Dann geben die Betrüger vor, dass das alte Mobiltelefon verloren oder durch einen Wasserschaden unbrauchbar geworden sei. Da am neuen Telefon die Banking-App aber noch nicht funktioniere und eine dringende Zahlung durchgeführt werden müsse, wird um Hilfe gebeten. „Die Opfer sollen Geld an einen bestimmten Empfänger überweisen“, erklärt Haider.

Außerdem wird vom angeblichen Kind zugesichert, dass es das Geld so bald wie möglich zurückgezahlt. „Wir sprechen hier von Schäden meist in einem drei- bis vierstelligen Bereich“, erklärt Haider. Die Betrüger nutzen oft dafür, um nicht verdächtig zu wirken, ganz normale Nummern von gängigen heimischen Telefonanbietern. „Es handelt sich hier zumeist um nicht angemeldete Wertkartennummern, sodass eine Ausforschung nur schwer möglich ist“, sagt Haider.

Ähnlich wie bei vielen solcher Trickbetrugsformen suchen sich die Betrüger teilweise ihre Opfer übers Telefonbuch aufgrund ihrer „altmodisch“ klingenden Namen aus. „Da rechnen sie damit, dass diese Personen eben schon Kinder oder Enkelkinder haben und mitunter auch vertrauensseliger sind“, weiß Haider zur Vorgangsweise der Kriminellen.

Treffen kann so ein Betrugsversuch aber jeden. Manchmal werden diese WhatsApp oder SMS-Nachrichten auch als vielfaches Massenspam ausgeschickt. „Und wenn dann nur ein oder zwei darauf reagieren und reinfallen, haben die Betrüger schon ihr Ziel erreicht“, erläutert der Polizist.

„Kein Polizist holt Wertgegenstände ab, um sie für andere zu verwahren!“ Thomas Haider Polizist, St. Veit

Dass immer wieder Leute diesen Meldungen Glauben schenken, ist für ihn durchaus leicht erklärt. „Die Täter zielen auf die Emotionen der Opfer ab.“ Dem Kind in einer spontanen „Notlage“ zu helfen, sei für diese „selbstverständlich“.

Helfen sei ja gut, doch Selbstschutz vor solchen Betrugsformen ist ebenso wichtig - und vor allem ganz einfach. „Bevor man irgendetwas überweist, sollte man einfach einmal auf der alten Nummer des Verwandten anrufen. Und wenn diese funktioniert oder wer abhebt, ist klar, dass die Mitteilung ein Betrug war“, erklärt er. Das würden aber leider viele eben nicht machen.

Genau deswegen seien die Kriminellen so erfolgreich - genau wie auch mit einer zweiten aktuellen Betrugsform - dem Polizeitrick. Bei diesem rufen angebliche Polizisten an, dass in der Gegend eingebrochen wurde. Dabei überzeugen sie die Angerufenen, dass es nötig sei, Wertgegenstände der Exekutive zur sicheren Verwahrung zu übergeben. „Diese Täter üben immensen Druck auf ihre Gesprächspartner aus und schüren Angst“, weiß er.

Die ebenfalls oft älteren Opfer seien dann eingeschüchtert und übergeben wirklich einem falschen Polizisten, der sich an ihrer Wohnadresse einfindet, ihren Schmuck, Bares oder andere Wertgegenstände. Polizist Haider macht klar: „Kein Polizist holt Wertgegenstände ab, um sie für andere zu verwahren!“ Auch hier gilt die Devise: Keine unüberlegten Handlungen setzen, sondern einfach bei der echten Polizei unter 133 anrufen, wenn man unsicher ist!

