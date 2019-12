Karpfen, Gans oder doch lieber etwas ganz anderes? Die NÖN ging der Frage nach, was Wirte aus dem Bezirk zu Weihnachten daheim auftischen.

Alexandra Fahrngruber, Betreiberin des Lilienfelder Stüberls in der Bezirkshauptstadt, setzt auf schnelle Küche. „Am 24. Dezember gibt es abends daheim eine kalte Jause“, erzählt sie. Obwohl das Lilienfelder Stüberl am Heiligen Abend bis 14 Uhr geöffnet hat, sei das Zeitfenster, um in den eigenen vier Wänden warm aufzukochen, nicht das Problem, betont die Wirtin. Aber bei einer kalten Jause wisse sie eben, dass diese ihrem Kind schmeckt, schmunzelt Fahrngruber. Am 25. und 26. Dezember bleibt für die Lilienfelder Wirtin gar keine Zeit fürs Kochen daheim, zumal ihr Stüberl geöffnet hat. „Es wird traditionelle Hausmannskost mit Schnitzel, Gegrilltem und Wild geben“, weiß Fahrngruber schon, was für die Gäste auf den Tisch kommen soll.

Bei Gastronom Robert Schüller vom Landgasthof zum Schüller in Hainfeld kommt am Heiligen Abend immer Fisch auf den Teller. „Das hat bei uns schon seit 30 Jahren Tradition“, erzählt er. Auch heuer wird Schüller wieder selbst am Herd stehen. „Das ist bei uns sehr praktisch. Ich koche in der Küche des Gasthofs, gegessen wird dann oben in den Privaträumlichkeiten.“ Der Karpfen kommt aus dem Waldviertel, der Kabeljau vom Großhändler. Als Beilage macht er Erdäpfelsalat. Ab 17 Uhr ist bei den Schüllers am 24. Dezember Bescherung. Im Anschluss wird dann gegessen. „Fisch ist schnell zubereitet“, weiß der Koch. Gans steht am Christtag als Abendmahl am Speiseplan. Als Beilage wählt Schüller Erdäpfelknödel mit Rotkraut. Bereits am 25. Dezember als auch am folgenden Stefanitag hat er seinen Landgasthof schon wieder zu Mittag voll in Betrieb.

Lammbraten vom selbst gezogenen Bio-Schaf bereitet der Rotheauer Gastwirt Karl Pils am Heiligen Abend für seine Familie zu. „Dazu gibt es verschiedene Salate mit Dips, auch Speckkrautsalat“, erzählt er. Als Beilagen wählt der Gastronom Erdäpfelpüree oder Erdäpfelknödel mit Rotkraut. Als Nachspeise zieht Pils selber Käse vor, natürlich gibt es auch Weihnachtskekse. Dirndlsirup und Bio-Apfelsaft stehen als Getränke bereit. „Und vielleicht gönne ich mir als Koch an diesem Abend zu späterer Stunde ein Glas feinen Weins“, schmunzelt er. Pils erinnert sich, dass es früher in seiner Familie Backhendl zu Weihnachten gab. „Wir hatten damals Hühner am Bauernhof. Meine Oma hat dann das Backhendl zubereitet“, berichtet er. Am Christtag wird bei ihm nicht extra groß aufgekocht: „Da werden die Reste vom Vortag verspeist.“