Mit Freitag konnten Fitness-Fanatiker wieder aufatmen: Die Studios haben nach dem behördlichen Corona-Lockdown wieder geöffnet.

„Meine Kunden freuen sich sehr, endlich wieder trainieren kommen zu dürfen“, sagt auch Martin Pfannhauser von Sankt Fitness in Rotheau. Doch Fitnesscenter-Betreiber haben es nicht leicht, denn es gibt keine genauen Covid-19-Vorgaben der Regierung für Fitnessstudios. Das kritisieren sowohl Fitness-Branchensprecher Josef Reisenbichler, Betreiber von „Gesund und Fit“ in St. Veit und Hohenberg, als auch Martin Pfannhauser. Die Unternehmer bemühen sich aber, alle für Unternehmen geltenden Covid-19-Auflagen einzuhalten. „Bei uns tragen die Mitarbeiter Gesichtsvisiere. Bei einigen Geräten haben wir Plexiglaswände aufgestellt. Ein relativ normaler Trainingsablauf ist dennoch gegeben, da kein direkter Körperkontakt zwingend notwendig ist“, sagt Reisenbichler. Mehrere tausend Euro wurden in die Zusatzmaßnahmen investiert und das bei Umsatzeinbußen von mindestens 20 Prozent. Dies aufzuholen, sei heuer kaum mehr möglich. „Auch die Neukunden in dieser Zeit fehlen“, bedauert er. Das bestätigt Pfannhauser, der Totalausfall an Einnahmen mache sich bemerkbar.

Branchensprecher Reisenbichler kritisiert auch die „Angstmaschinerie“, die die Bürger verunsichert hätte. Strenge Hygiene sei in gut geführten Fitnessstudios immer ein Thema gewesen, lange vor Corona.