Freiwilliges soziales Jahr als Möglichkeit zur Orientierung

Heute gibt es mehr Möglichkeiten denn je, sich zu engagieren, eine davon ist das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ). Und Freiwilligkeit wird etwa beim Roten Kreuz großgeschrieben.

„Das FSJ richtet sich an junge Frauen und Männer und dient zur Bildungs- und Berufsorientierung für soziale Berufsfelder. Es soll freiwilliges Engagement fördern“, heißt es seitens des Roten Kreuzes Traisental. Seit dem Start des Projekts vor einigen Jahren haben es bereits zwölf jungen Menschen hier absolviert.

„Ein Trend in den letzten Jahren ist gut sichtbar“

Die Gründe für ein freiwilliges Sozialjahr sind vielfältig: „Herausfinden, ob man für einen Beruf im Sozialbereich geeignet ist, ein Jahr überbrücken oder einfach eine Auszeit von der Ausbildung oder dem Job nehmen, sich für andere Menschen engagieren oder um sich selbst besser kennen und einschätzen zu lernen“, erklärt Bezirksstellengeschäftsführer Christopher Scheidl-Ibrahim. Ein absolviertes FSJ kann zudem den Zivildienst ersetzen.

Und wie läuft dieses Jahr nun konkret ab? „Der Einsatz dauert zwischen neun und zwölf Monaten mit 34 Einsatzstunden pro Woche. Die Ausbildung steht dabei im Vordergrund, das umfangreiche Bildungsprogramm des Roten Kreuzes steht den Absolventinnen und Absolventen offen“, so Scheidl-Ibrahim.

Wichtig sei auch, dass man psychisch und physisch belastbar ist. Monatlich gibt es 280 Euro Taschengeld, zusätzlich zum Anspruch auf Familienbeihilfe.

„Ein Trend in den letzten Jahren ist gut sichtbar. Viele junge Menschen nutzen das Angebot, um sich zu orientieren, beispielsweise nach der Matura“, bestätigt der Bezirksstellengeschäftsführer vom Roten Kreuz Traisental.

Johanna Schiefert beim Roten Kreuz Lilienfeld. Foto: RK

Und er freut sich, dass Johanna Schiefert gerade genau dieses Angebot in Anspruch nimmt: „Ich möchte gerne in Richtung Medizin gehen und da ist das Freiwillige Soziale Jahr beim Roten Kreuz eine gute Möglichkeit herauszufinden, ob das tatsächlich etwas für mich ist.“

Sie ist 18 Jahre, wohnt in Wien und ist in Türnitz aufgewachsen, die FH Wien für Gesundheits- und Krankenpflege ist jetzt einmal das Ziel. „Es macht großen Spaß, die Arbeit ist so vielfältig und spannend, egal ob der Umgang mit älteren Leuten beim Transport oder stressige Situationen bei Einsätzen, man lernt dabei sehr viel“, erzählt Johanna Schiefert.

FSJ in Hainfeld im Rettungsdienst möglich

In Hainfeld befinden sich derzeit zwei Mitarbeiter im Team, die das FSJ an der Rotkreuz-Bezirksstelle absolvieren. Bis zu drei Plätze könnte man anbieten. „An der Bezirksstelle Hainfeld ist das FSJ im Rettungsdienst möglich.

An manch anderen Stützpunkten Niederösterreichs wird es auch im Gesundheits- und Sozialen Dienst und im Bereich der Jugend angeboten. Dafür sind wir jedoch zu klein, die FSJler wären nicht ausgelastet. Es besteht jedoch die Möglichkeit, in diesen Bereich zusätzlich reinzuschnuppern, zum Beispiel bei Essen auf Rädern oder Betreutes Wohnen“, so Bezirksstellengeschäftsführer Gerhard Wöchtl.

Generell steige der Bedarf an Zivildienstleistenden und Teilnehmern eines Freiwilligen Sozial Jahrs, auch aufgrund der aktuellen Situation mit Covid, die Zahl der Interessenten bleibe jedoch gleich.

„Wenn wir diese Plätze nicht alle besetzen können, müssen wir entsprechend mehr hauptamtliche Mitarbeiter einstellen, damit auch weiterhin die reibungslose Versorgung der Bevölkerung gewährleistet ist. Immer wieder nehmen junge Männer die Chance wahr, ein Freiwilliges Sozialjahr abzuleisten, statt des Zivildienstes. Das freut uns natürlich besonders, da wir diese jungen Männer so länger einsetzen können“, so Wöchtl.

AHS-Maturant Matti Döller, aus Wilhelmsburg absolviert das FSJ als Zivildienstersatz, er wollte mit ehemaligen Klassenkollegen, die derzeit Zivildienst in Hainfeld absolvieren, etwas Sinnstiftendes machen, „um der Gesellschaft etwas zurück zu geben, aus Liebe zum Menschen“.

Auch Jasmin Lechner (19) aus Furth an der Triesting, gelernte Friseurin, möchte sich eventuell beruflich verändern: Für sie sei es somit eine ideale Gelegenheit, um in den sozialen Bereich hineinzuschnuppern. Mit ihrer Ausbildung zur Rettungssanitäterin ist sie zufrieden und spricht weitere Vorteile an: „Es bedeutet auch privat viele Benefits wie eine Top-Ausbildung, viele neue Kontakte und Freundschaften.“

