Fundamt: Wo die „Schätze“ verwahrt werden

Gerichtliche Unterlagen über eine Verurteilung waren wohl unter den kuriosesten Dingen, die im Bezirk im letzten Jahr gefunden und bei einem Fundamt abgegeben wurden. Mit diesen Unterlagen wurden in Hainfeld im vergangenen Jahr 15 Gegenstände gefunden und beim Fundamt der Gemeinde abgegeben, „am häufigsten Handys, Schlüssel und Geldbörsen“, wie Daniela Pfeffer vom Bürgerservice informiert.

Wie viel tatsächlich in den jeweiligen Fundämtern abgegeben wird, ist von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich. „Wir haben nicht viele Fundstücke – hauptsächlich Schlüsseln oder Brillen. Wenn diese nicht abgeholt werden, liegen die bei uns für immer. Entsorgt werden sie nicht“, sagt Jacqueline Kendler, Mitarbeiterin der Gemeinde Annaberg .

In Traisen wurden rund 30 Fundstücke im letzten Jahr abgegeben, am häufigsten Geldbörsen, Bankomatkarten und Fahrräder. Wenn der Verlustträger den Gemeindebediensteten bekannt ist, wird er verständigt. „Alle Fundsachen mit unbekanntem Eigentümer werden bei uns ein Jahr gelagert. Sollten sie danach nicht vom Finder beansprucht werden, werden sie zerstört und fachgerecht entsorgt“, warnt Brigitte Billensteiner. In der Gemeinde Rohrbach sind Schlüssel, Fahrräder, Handys oder Geldscheine die Klassiker. Walkingstöcke wurden auch schon abgegeben. Eine ehrliche Finderin meldete 2022 einen Geldbetrag, der im Bankomat verblieben ist. Der Betrag wurde nicht eingezogen. „Die Bankomat-Firma wurde verständigt, doch bis jetzt wurden die Notenscheine nicht abgeholt“, sagt Maria Brenn vom Bürgerservice.

Überhaupt keine Gegenstände wurden im letzten Jahr in Kaumberg bei der Gemeinde abgegeben. In Kleinzell waren es hingegen rund 25 Fundstücke. „Am häufigsten wurden Brillen und Schlüssel abgegeben“, informiert Gemeindeamtsmitarbeiterin Hedwig Zeller.

Ab und zu wird auch Bargeld als gefunden abgegeben. In Mitterbach passierte das im vergangenen Jahr zwei Mal. Das dritte abgegebene Fundstück war ein einzelner Handschuh.

„Gefundenes Bargeld wird bei uns nach der Fundanzeige im Safe verwahrt und nach der gesetzlichen Verwahrungsfrist dem Finder übergeben, insofern es sich der Eigentümer nicht abholt“, erklärt Katrin Größbacher.

Dass jemand gefundene Gegenstände unrechtmäßig für sich selbst beansprucht, kommt laut den Mitarbeitenden der Gemeinden nur recht selten vor. Einzig Brigitte Billensteiner vom Bürgerservice der Gemeinde Traisen kann sich an einen Fall erinnern: „Vor Jahren kam es vor, dass ein Handy von jemanden, der offenbar nicht der Verlustträger war, beansprucht wurde. Das wurde aber unsererseits bemerkt““ Damit es erst gar nicht dazu kommt, werden bestimmte Merkmale der Gegenstände erst gar nicht veröffentlicht. So können die Gemeindebediensteten die tatsächliche Eigentümerin oder den Eigentümer von Personen, die fälschlich Fundgegenstände für sich beanspruchen, unterscheiden.

