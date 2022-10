Gelungene Premiere für die Frauenmesse

Hier ging die erste Messe für die Frau, organisiert von Sandra Böhmwalder und den „Wir Niederösterreicherinnen“, über die Bühne. 66 Ausstellerinnen aus den verschiedensten Branchen präsentierten hier ihre Unternehmen. Bundesrat Karl Bader bewies nach einer Pressekonferenz beim Schaukochen, dass er beim Himbeertorten verzieren den Frauen um nichts nachsteht.

Am Nachmittag fanden dann spannende Interviews mit Powerfrauen aus dem Bezirk statt. Sie erzählten, wie es ihnen gelingt, in ihrem Job erfolgreich zu sein und was ihnen dafür Tag für Tag aufs Neue Kraft gibt.

