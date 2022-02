Gemeinden scheitern an Prämienquote

Ein weiterer Versuch, noch mehr Leute zum Piks zu bewegen: Gemeinden mit einer hohen Corona-Impfquote winkt Geld vom Bund. Im Ranking der Bezirkskommunen weist (mit Stand Redaktionsschluss am Montag) Annaberg die höchste Prämienquote (Impfungen je impfbarer Bevölkerung ab fünf Jahren) aus. Am Montag lag der Wert bei 79,67 Prozent, damit kratzt Annaberg am ehesten an der 80-Prozent-Marke, um Anspruch auf eine Finanzspritze zu haben. Türnitz und Mitterbach rangieren mit 75,83 Prozent beziehungsweise 73,71 Prozent auf den Plätzen zwei und drei. Weit vom „Körberlgeld“ entfernt ist das Impfschlusslicht Kleinzell mit einer vergleichsweise niedrigen Prämienquote von 59,78 Prozent.

Prämie als glanzlose Idee

Die Reaktionen der Bezirksparteiobleute auf das neue Anreizsystem fallen höchst unterschiedlich aus. „Der Beschluss der Impfpflicht ist mit Begleitmaßnahmen durch Impfanreize beschlossen worden, da die Motivation zur Steigerung der Impfquote im Vordergrund steht. Daher begrüße ich alle Maßnahmen, die Anreize schaffen, die Impfquote zu erhöhen“, hat ÖVP-Chef Karl Bader Lob parat.

Kritik kommt hingegen von SPÖ-Bezirksparteiobmann Christian Fischer: „Persönlich halte ich das für keine gute Idee, Impfen sollte eine persönliche Sache sein und nicht an finanzielle Anreize gekoppelt sein. Genauso bin ich nach Beurteilung der aktuellen Lage gegen die eingeführte Impfpflicht.“ Und FPÖ-Pendant Christian Hafenecker poltert: „Bürgermeister werden dadurch zu Impfsheriffs degradiert, die mit der sprichwörtlichen Karotte von Sondergeldern aus dem Steuertopf für ihre Kommunen die Bürger in die Nadel drängen sollen. Ich appelliere daher an die Ortschefs von ÖVP und SPÖ in unserem Bezirk Lilienfeld, diesen Irrwitz nicht mitzutragen.“ Anstatt „zig Millionen Euro für Gemeinde-Impfprämien hinauszuschmeißen“, wäre dieses Geld viel besser im Ausbau des Gesundheitswesens aufgehoben, betont der FPÖ-Bezirkschef.

Covid-Zahlen gesunken, Lage im Spital stabil

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist indes leicht gesunken: Konkret lag die Sieben-Tage-Inzidenz (Fallzahlen pro 100.000 Einwohner) zu Redaktionsschuss am Montag bezirksweit bei 1.813,6. (NÖ-Schnitt 2.284,6); eine Woche zuvor betrug diese 1.829,3. Das bedeutet aktuell 462 Corona-Infektionen (bezogen auf die letzten sieben Tage).

Im Landesklinikum Lilienfeld zeigt sich wenig Veränderung. Mit 7. Februar wurden acht Covid-Erkrankte in stationärer Behandlung gemeldet, zwei Personen davon brauchten intensivmedizinische Betreuung. Eine Woche zuvor standen ebenfalls acht Corona-Erkrankte zu Buche, wobei ein Patient auf der Intensivstation lag. „Es herrscht aktuell eine stabile Lage“, bestätigte Spitalssprecher Bernhard Schindlecker zu Redaktionsschluss.

Der Altersschnitt der Covid-Patienten im Landesklinikum Lilienfeld beträgt 72 Jahre.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden