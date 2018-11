| NOEN

Die VP stellt aktuell neun Bürgermeister im Bezirk, die SP vier. Zudem haben die Sozialdemokraten im Oktober den parteilosen Karl Oysmüller zum neuen St. Aegyder Ortschef gekürt. Nur in Ramsau gibt es eine relative Mandatsmehrheit (für die VP), sonst regieren Schwarz und Rot jeweils mit absoluten Gemeinderatsmehrheiten. Das ist die Ausgangslage vor den nächsten planmäßigen Gemeinderatswahlen 2020. Die NÖN recherchierte Details.

Personelles: Bei der VP haben die Ortschefs Petra Zeh (Annaberg) und Alfred Hinterecker (Mitterbach) bereits exklusiv via NÖN bekannt gegeben, 2020 nicht mehr als Bürgermeisterkandidaten zur Verfügung zu stehen, womit in diesen Kommunen jedenfalls ein Wechsel an der Gemeindespitze besiegelt ist.

Die SP will mit den bisherigen Zugpferden ins Rennen gehen, signalisiert Bezirkschef Albert Pitterle: „Wir werden in allen Gemeinden antreten. Alle Bürgermeister stehen den parteiinternen Vorwahlen zur Verfügung.“

Nach seinem Rückzug aus dem Kaumberger Gemeinderat im Februar möchte FP-Bezirksparteichef Christian Hafenecker 2020 wieder kandidieren: „Kommunalpolitik ist auch für mich als Abgeordneter zum Nationalrat wichtig, um die Erdung zu den Menschen und ihren Anliegen nicht zu verlieren. Ich werde daher sicher antreten.“ Ob er Spitzenkandidat der FP Kaumberg werde, sei aber noch offen. Über diese Frage sollen Anfang 2019 die zuständigen Gremien befinden, ergänzt Hafenecker und verspricht: „Wenn ich in die Gemeindepolitik zurückkehre, werde ich meine Bezüge sozialen Zwecken zuführen.“ Fest legen sich die Blauen in St. Veit, hier stehe geschäftsführender FP-Bezirksparteichef Arno Schönthaler als Spitzenkandidat 2020 bereit.

Mögliche Spannung in Kaumberg und Ramsau

Wahlziele: Die Schwarzen wollen den Mandatsstand — derzeit sind sie mit bezirksweit 140 Gemeinderatssitzen unangefochtener Spitzenreiter — halten und, so VP-Bezirkschef Karl Bader, „dort und da auch dazugewinnen“. Weiter neun Bürgermeister zu stellen, sei zudem ein klares Ziel. „Hier ist ein Zugewinn aus heutiger Sicht nicht realistisch“, urteilt Bader. Eine ähnliche Devise gibt Albert Pitterle für die SP aus: Man wolle alle 2015 eingefahrenen Bürgermeistersessel verteidigen sowie den Mandatsstand (derzeit 100) ausbauen. Und: „In Minderheitsgemeinden möchten wir eventuell Koalitionen eingehen“, kündigt Pitterle mit Blick auf Ramsau an, wo es in dieser Periode bereits eine Zusammenarbeit mit der VP gibt. Zudem soll der Frauen- und Jugendanteil bei den Roten weiter steigen.

Antreten werde man wieder flächendeckend in allen Gemeinden mit Kandidaten aus den verschiedensten Alters- und Berufsgruppen — mit dem Ziel, „an Stimmen und Mandaten zuzulegen“, kündigt Hafenecker für die FP an. Und: In Annaberg, der einzigen Bezirkskommune, wo die Blauen 2015 kein Mandat einfahren konnten, streben die Freiheitlichen 2020 den Einzug in den Gemeinderat an. Spannende Gemeinden: Unterschiedlich urteilen die Parteichefs bei der Frage, in welchen Kommunen sie die größten Veränderungen erwarten. „Die Gemeinderatswahlergebnisse im Bezirk sind nicht durch allzu große Schwankungen gekennzeichnet. Am ehesten ändert sich dort was, wo in den Fraktionen gestritten wird, zum Beispiel bei der FP in Kaumberg“, meint Karl Bader.

Sein SP-Pendant Albert Pitterle analysiert trocken: „In Ramsau und in Kaumberg sind immer Turbulenzen im bürgerlichen Lager möglich.“ Vielerorts mit FP-Zugewinnen spekuliert Christian Hafenecker: „Für uns Freiheitlichen sind sämtliche Gemeinden des Bezirkes Hoffnungsgebiete, da wir in den letzten Jahren überall Mitgliederzuwächse verzeichnen und so unsere Strukturen stärken konnten.“ Wahltermin: Der Jänner als Wahltermin habe sich bei der letzten Gemeinderatswahl und auch bei der Landtagswahl bewährt, betont Karl Bader. Von einem Urnengang im Jänner 2020 geht auch Christian Hafenecker aus. Albert Pitterle glaubt konkret an den 26. Jänner als Wahlsonntag.