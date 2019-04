Ein Spaziergang durch die Naherholungsgebiete der Stadt, eine Mountainbike abfahrt durch den Wald oder ein erfrischendes Bad in einem der Seen. Die Bürger zieht es in die Natur, die in den Gemeinden der Region einiges zu bieten hat. Wenn dann aber etwas passiert, hat das immer öfter auch für die Kommunen Konsequenzen.

Fälle mit weitreichenden Folgen hat es hierzulande bereits mehrere gegeben, etwa den dramatischen Todesfall durch einen umstürzenden Baum in St. Pölten oder den Hechtbiss in der Pielachtaler Sehnsucht. Für jahrelange Diskussionen sorgte auch die Mountainbikestrecke am Muckenkogel.

„Die Natur ist einfach nicht sicher“, weiß der St. Pöltner Baudirektor Kurt Rameis aus Erfahrung. Das zeigte sich auf tragische Weise 2008, als Sturmtief „Emma“ über St. Pölten fegte. Ein Baum knickte um, fiel auf ein Cabrio und eine Frau starb. Im Prozess wurde der Stadtgärtner zwar freigesprochen, die Stadt aber musste letztendlich zahlen. „Die Stadt hat über viele Jahre verabsäumt, einen Baum überprüfen zu lassen, der aufgrund seines Alters halbjährlich kontrolliert hätte werden müssen“, so die Erklärung im Beschluss des Obersten Gerichtshofs (OGH). Die Entscheidung hatte weitreichende Folgen.

„Die Rechtsprechung hat nicht nur in St. Pölten, sondern österreichweit zu einer massiven Zunahme der Baumpflege und Baumkontrolle geführt“, berichtet Markus Riegler von der städtischen Rechtsabteilung. Weniger Bäume gibt es laut Baudirektor Kurt Rameis zwar nun nicht, aber immer weniger alte: „Vom Standpunkt der Verkehrssicherheit ist das gut, vom Standpunkt der Ökologie ist das aber ein Rückschritt.“

„Es wäre wichtig, dass die Gemeinde als Betreiber für öffentliche Anlagen aus der Schusslinie gebracht wird.“ Arthur Rasch, Bürgermeister Hofstetten-Grünau

Dass die Sicherheit Vorrang hat, wird auch nicht von allen positiv aufgenommen. Von „Baummörder“-Sagern will sich aber etwa Hafnerbachs Bürgermeister Stefan Gratzl nicht einschüchtern lassen. „Wenn eine Maßnahme zum Schutz der Bevölkerung erforderlich ist, setze ich diese“, so seine Linie.

Involviert sind Gemeinden oft auch, wenn sie nicht direkt betroffen sind: Lilienfelds Bürgermeister Wolfgang Labenbacher berichtet von Diskussionen über das Mountainbiken am Muckenkogel wegen Problemen mit dem Jagdpächter, die sich über 20 Jahre zogen. Der Jagdpächter und auch der Grundeigentümer, das Stift Lilienfeld, stimmten schließlich einer offiziellen Mountainbikestrecke zu. „2015 haben wir diese bekommen und wir sind sehr dankbar für die Zustimmung“, sagt Labenbacher. Die Haftung für die Strecke ist hier durch eine Versicherung des Landes gedeckt.

Im Fall der Stockerhütte in Wilhelmsburg gibt es noch keine Lösung. Bürgermeister Rudolf Ameisbichler hofft auf einen baldigen guten Ausgang. Er hat auch bessere Erfahrungen gemacht, etwa beim Weg auf die Rudolfshöhe: „Hier gibt es keine Probleme auf der Mountainbikestrecke.“ Ameisbichler appelliert an die Eigenverantwortung der Menschen.

Mittlerweile hänge ein Damoklesschwert über den Köpfen der Bürgermeister: „Aber so etwas wie der Hechtbiss in Hofstetten-Grünau erinnert schon an amerikanische Verhältnisse.“ Dort biss vor bald vier Jahren ein Hecht einen kleinen Buben in den Fuß. Bürgermeister Arthur Rasch haftete, die Gemeinde zahlte Schmerzengeld. Laut Gericht sei nicht ausreichend abgefischt worden.

„Es wäre wichtig, dass die Gemeinde als Betreiber für öffentliche Anlagen aus der Schusslinie gebracht wird, wir verdienen damit ja auch nichts“, meint Rasch. Weil sich nun zudem Biber im Badesee angesiedelt haben, verhängte er kurzerhand ein Badeverbot. Bei einem weiteren Vorfall wäre der Ortschef Wiederholungstäter.

Baudirektor Rameis kommentiert das so: „Wer damit nicht zurechtkommt, dass die Natur nicht sicher ist, kann sich ja im virtuellen Räumen erholen. Da kann dann höchstens der Akku ausgehen.“