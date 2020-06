Fast frühsommerliche anmutende Temperaturen zu Jahresbeginn, gefolgt von Trockenheit. Heftige anhaltende Regenfälle und eher frische Temperaturen indes in den vergangenen Wochen. Der Klimawandel ist auch im voralpinen Bezirk Lilienfeld eine zunehmende Herausforderung für Gemeinden und Landwirtschaft. Umso essenzieller ist ein einwandfrei funktionierendes Wasserversorgungsnetz. Die NÖN hat sich ein Bild gemacht, woher heimische Gemeinden ihr wichtigstes Gut beziehen.

Die „Kalte Quelle“ am Fuße des 1.002 Meter hohen Eibl ist schon seit rund 20 Jahren im Besitz von Niederösterreichs größtem Wasserversorger, der EVN Wasser. Denn diese ist optimal für Trinkwasserzwecke geeignet. „Das kalte Wasser dient als Vorsorge für die Trinkwasserversorgung künftiger Generationen und kann mit 100 bis 200 Litern pro Sekunde bis zu 100.000 Haushalte mit frischem Trinkwasser versorgen“, erklärt EVN-Sprecher Stefan Zach. Derzeit laufen die Vorbereitungsarbeiten, um die Quelle nutzbar zu machen. Doch die Gemeinde Türnitz selbst ist wasserautark. „Wir versorgen uns über die ,Sieberquelle‘, aufgrund von gut ausgehandelten Verträgen mit dem Grundbesitzer“, sagt Bürgermeister Christian Leeb. Im Vorjahr investierte Türnitz rund 67.000 Euro in eine neue UV-Anlage. „Im Bereich der Berghäuser und am ,Kellerberg“ haben wir Rücksicherung durch Hochbehälter, in Lehenrotte speisen wir uns aus der ,Kräuterbachqelle‘. Es mangelt uns nirgends an hoch qualitativem Trinkwasser“, betont er. Ebenso beste Wasserqualität in seiner Gemeinde lobt sein Hohenberger Ortschefkollege Heinz Preus. Auch hier gibt es keinen Wassermangel. „Durch das Kalkgestein kommt es zu einer relativ gleichmäßigen Schüttung der Quellen“, weiß Preus.

„Im Hinblick auf längeren Trocken perioden und Stark regenereignisse sind wir gerüstet.“ Albert Pitterle, Bürgermeister Hainfeld

Um Wasserqualität feststellen zu können, bedarf es Fachwissen. In Hainfeld ist seit 2005 Gemeindemitarbeiter Werner Reischer für die Wasserversorgung zuständig, seit 2015 ist Christoph Leitner überdies zertifizierter Wassermeister. „Dazu müssen nach einer Prüfung jährlich Kurse wie etwa Biologie und Mikrobiologie in der Wasserversorgung oder Rohrnetzhygiene absolviert werden“, informiert Reischer. Die beiden sind auf rund 50 Kilometern Leitungsnetz für Wasserqualität von der Quelle bis zum Wasserhahn zuständig. Das bedeutet Kontrolle der Schutzgebiete, der Quellen und Brunnen, Instandhaltung von Behältern und Rohren sowie die Planung und Verlegung von neuen Leitungen. „Bei Trockenperioden und Starkregenereignissen sind wir gerüstet“, betont Ortschef Albert Pitterle.

Genügend Wasser ist auch in Lilienfeld vorhanden. Ein Problem sieht Bürgermeister Wolfgang Labenbacher aber hinsichtlich möglicher Verunreinigungen. „Es kommt immer wieder vor, dass die Absperrung beim Schutzgebiet Brunnenfeld in Perlmoos umgangen wird“, appelliert er an Spaziergänger, die Sicherheitsvorkehrungen mehr einzuhalten.

Rund zehn Millionen Euro wurden in den letzten Jahren in Traisen in die Sanierung des Kanal- und Wasserleitungsnetzes investiert. „Über das Brunnenschutzgebiet und vier Hochbehälter ist die Wasserversorgung der Gemeinde gesichert“, sagt Ortschef Herbert Thumpser. Die Trockenheit des Vorjahres spürten vor allem Landwirte in höheren Lagen. „Dann musste die Feuerwehr ausrücken, um mit dem örtlichen Trinkwasser die Versorgung der Tiere mit Wasser zu sichern“, weiß St. Veits Gemeinderat Reinhold Mader, selbst Landwirt.

Nun wieder aufgehoben werden konnte in Kaumberg die im April erlassene Verfügung. Aufgrund mangelnder Niederschläge war es zu einer Wasserknappheit gekommen, die Verwendung des Wassers aus der öffentlichen Leitung zur Befüllung von Swimmingpools, Schwimmteichen, zum Autowaschen und Rasengießen wurde untersagt. „Es gibt kein Verbot mehr, aber das Befüllen von Pools und Teichen muss unbedingt am Gemeindeamt gemeldet werden, um allfälligen Druckschwankungen entgegenwirken zu können“, so Bürgermeister Michael Wurmetzberger. Generell ist durch die Regenfälle der letzten Wochen die Schüttmenge der Quellen besser geworden. Zusätzlich sucht die Gemeinde nach anderen Quellen und Quellzuläufen. „Diese werden neu gefasst und überprüft“, ist er aufgrund der aktuellen Grabungen optimistisch, dass künftig größere Mengen im Ort zur Verfügung stehen werden.