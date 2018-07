Insgesamt waren Ende Juni 649 Personen, davon 318 Frauen und 331 Männer, beim Arbeitsmarktservice (AMS) Lilienfeld vorgemerkt. Das sind im Vergleich zum Jahr 2017 um 155 Personen weniger.

Im Juni hat sich die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit gegenüber dem Juni 2017 somit um 19,3 Prozent verringert. Das ist der höchste Rückgangswert in Niederösterreich, wobei im gesamten Bundesland der Bestand an vorgemerkten Arbeitslosen um 11,6 Prozent zurückgegangen ist.

„Diese Entwicklung ist sensationell.“ AMS-Geschäftsstellenleiterin Margareta Selch

Die Arbeitslosigkeit ist in allen Kategorien und am deutlichsten bei den langzeitbeschäftigungslosen Personen über sechs und über zwölf Monate Vormerkung zurückgegangen. „Diese Entwicklung ist sensationell. Wir freuen uns über jede einzelne Arbeit suchende Person, die den Sprung in ein neues Dienstverhältnis geschafft hat, für jede Firma, die ihren Arbeitskräftebedarf abdecken konnte, und schätzen die regionalen Unternehmen, die besonders den am Arbeitsmarkt benachteiligten Personen eine Chance geben“, erklärt Lilienfelds AMS-Geschäftsstellenleiterin Margareta Selch.

Konjunktur als treibende Kraft für Rückgang

Der Grund für den starken Rückgang liege maßgeblich in der galoppierenden Konjunktur. 10.346 unselbstständig Beschäftigte, davon 9.074 Österreicher, bedeuten (mit Stand Ende Mai) ein Plus an Arbeitsplätzen im Bezirk um 1,2 Prozent , rechnet Selch vor. Bei den beschäftigten Personen aus dem EU-Ausland kommen die meisten aus Rumänien (236), Ungarn (141) und der Slowakei (91).

Ein abschließender Blick zur Lehrstellensituation: Neun Lehrstellensuchende waren mit Ende Juni beim AMS Lilienfeld gemeldet, diesen gegenüber stehen 20 offene sofort verfügbar Lehrstellen. Das Angebot reicht von Zerspanungstechnik über Finanz- und Rechnungswesenassistenz bis zum Koch. „Mein Appell daher an alle Jugendlichen, die kürzlich die Schulpflicht beendet und noch keine passende Lehrstelle gefunden haben oder Unterstützung bei der Orientierung brauchen, sich umgehend beim AMS Lilienfeld zu melden, um keine wertvolle Zeit zu verlieren“, bekräftigt die Leiterin, „Kornelia Stegner, Eva Gerhart und Thomas Schilcher, das Expertenteam in der Jugendlichenberatung, helfen gerne weiter.“