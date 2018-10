Ein brisanter Fall beschäftigt aktuell die Behörden. In einer Genossenschaftsjagd im Bezirk legte sich ein Jäger auf die Lauer und brachte eine Gams zur Strecke. Allein: Abschusserlaubnis für das Tier soll er keine gehabt haben. Zu allem Überdruss schleppte sich das tödlich verletzte Tier in ein fremdes Revier, wo es dann verendete.

Die Erhebungen der Polizei, ob es sich um Eingriff in fremdes Jagdrecht handelt, laufen. Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller bestätigt auf Anfrage ein „laufendes Verfahren“.

Erst 2016 war es im Bezirk zu einem skurrilen Fall von Eingriff in fremdes Jagdrecht gekommen. Ein Mann hatte kurzerhand zu Pfeil und Bogen gegriffen und in seinem Garten auf ein Reh geschossen. Den Schützen soll der Appetit des Wildes auf seine Pflanzen gestört haben. Das angeschossene Tier schleppte sich noch in Nachbars Garten, wo es letztlich — mit dem Pfeil im Körper — verendet aufgefunden wurde.

Für den entstandenen materiellen Schaden kam der Schütze, der keine Jagderlaubnis besaß, auf. Anzeigen, unter anderem wegen Tierquälerei und Eingriff in fremdes Jagdrecht, folgten.