Karl Bader kündigt seinen Rückzug an

Mit einem Video auf seinem Facebook-Channel sorgte ÖVP-Bezirkschef Karl Bader am Mittwoch für Aufsehen: Er kündigte seinen Rückzug aus der Landespolitik an und legte sein Amt des Bezirksparteichef mit sofortiger Wirkung zurück.

„Im kommenden Jahr stehen Landtagswahlen an. Dabei treffen wir Richtungsentscheidungen für unser Land und unseren Bezirk – aber auch ich im Vorfeld für mich ganz persönlich. Ich werde noch vor der Wahl 63 Jahre alt – also ein Alter, wo man noch über neue Projekte nachdenkt, über die Zeit nach der Politik. Nach 47 Jahren als Funktionär in der Volkspartei NÖ und fast 20 Jahre als Mandatar und Bezirksparteiobmann weiß ich, wie wichtig eine geordnete Nachfolge und Übergabe ist", erklärte er.

Nach reiflicher Überlegung und Abwägung sei er zum Entschluss gekommen, bei der kommenden Landtagswahl nicht mehr anzutreten. Nicht genug: Er hat ab sofort seine Funktion als Bezirksparteiobmann zur Verfügung gestellt. "Ich bin davon überzeugt, dass jetzt die beste Zeit für eine Nachfolge und Übergabe in der Bezirkspartei ist", betonte er.

Er dankt allen für das "entgegengebrachte Vertrauen, für die Unterstützung in all den Jahren, die ausgezeichnete Zusammenarbeit und vor allem für die vielen erfolgreichen persönlichen Begegnungen und Projekte im Bezirk." Dieser Zusammenhalt hätte stark gemacht und auch große politische Erfolge ermöglicht.

Seine Nachfolge hätte er genau überlegt und sein Vorschlag wurde am Dienstag im Bezirksparteivorstand in geheimer Wahl einstimmig angenommen: Bezirksgeschäftsführerin Sandra Böhmwalder hat die Funktion als geschäftsführende Bezirksparteiobfrau übernommen. Bader: "Sie hat gezeigt, dass sie unser Team gleichermaßen führen und unterstützen kann, dass sie für die Bürger und für die Funktionäre da ist. Sie kann auf Menschen zugehen." Vor allem aber, betont Bader, "arbeitet Böhmwalder für den Bezirk mit ganzer Kraft und Freude.“

Die Hainfelderin freut sich auf ihre neue Aufgabe. Sie dankt Bader, der sich, so Böhmwalder, "über so viele Jahre mit Herzblut für unsere Heimat auf den verschiedensten politischen Ebenen eingesetzt hat." Bader hätte durch sein Engagement unzählige Spuren im Bezirk Lilienfeld hinterlassen und das Verbindende immer vor das Trennende gestellt.

