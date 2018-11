„Im Großen und Ganzen bin ich mit der Situation in Hainfeld zufrieden. Die Anzahl der Asylwerber hat sich bei uns halbiert. Wie man an den Entwicklungen sehen kann, funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten gut“, sagt Hainfelds SP-Bürgermeister Albert Pitterle.

150 Flüchtlinge waren in der Gölsentalstadt gemeldet, als im Jahr 2015 massenhaft Flüchtlinge ihre Heimat hinter sich ließen. Für eine bestmögliche Integration in Hainfeld sorgt nach wie vor der Verein „Herzverstand“, welcher mit seinem Projekt „Comedor del Arte“ bereits unzählige Aktionen realisiert hat. „Unser Verein erfüllt eine Rolle als Vermittler und Katalysator“, beschreibt Initiator Franz Witzmann das soziale und kreative Netzwerk, welches in den vergangenen Jahren entstanden ist.

So konnten einige der rund 150 Asylwerber, welche zum Höhepunkt in Hainfeld gemeldet waren, von erfolgsversprechenden Kooperationen mit Vereinen, Schulen und lokalen Gewerbebetrieben profitieren. Aber nicht nur diese Bindung sei besonders wichtig, sondern auch die erfolgreiche Unterstützung durch die Gemeinde, die es auch gibt, wie Pitterle bestätigt. So wurde in Kooperation mit dem Land NÖ realisiert, dass Familien mit Schul- und Kindergartenkindern nicht am Hainfelder Klammgruberhof, einer großen Flüchtlingsunterkunft des Bezirks, sondern im Ortsgebiet angesiedelt wurden. Dadurch sei den Betroffenen neben dem Transport auch die Integration innerhalb des Ortes wesentlich erleichtert worden.

„Im Großen und Ganzen bin ich mit der Situation zufrieden. Wie man sehen kann, funktioniert die Zusammenarbeit gut.“ Albert Pitterle, Bürgermeister

Drei Jahre später hat sich die Zahl der Flüchtlinge wie bezirksweit auch in der Bezirkshauptstadt Lilienfeld reduziert. Obwohl, so VP-Bürgermeister Wolfgang Labenbacher, alle um ein gedeihliches Zusammenleben bemüht seien, äußerten Bürger nach der neuerlichen Zuteilung von Asylwerbern mit Sonderbetreuungsbedarf in die Unterkunft „Lolita“ im August Kritik. Diese fand auch Gehör, und zwar in einer Ende September beschlossenen Resolution des Gemeinderates.

Darin wird die rasche Reduktion der Asylwerber auf die vom Nationalrat im Durchgriffsrecht vorgegebene Richtgröße von 1,5 Prozent der Bevölkerung gefordert, um die Zahl der untergebrachten Asylwerber weiter zu verringern. Das in der Resolution des Gemeinderates beschlossene Interesse, die Zahl der untergebrachten Flüchtlinge spürbar zu reduzieren, gelte nach wie vor, betont Labenbacher.

Diesem Bestreben abgewandt, ist hingegen die ehrenamtlich im Einsatz stehende Traude Schmid. Bereits seit Jahren engagiert sich die pensionierte Religionslehrerin mit ihrem Verein „Miteinander“ in Lilienfeld für die erfolgreiche Integration von Flüchtlingen. Etliche Paradebeispiele hätten ihr gezeigt, welche Vorteile eine erfolgreiche Integration für alle beteiligten Parteien mit sich bringt. Unterstützung findet sie in ihrer unermüdlichen Arbeit durch Lilienfelds Schulen, Vereine und Ehrenamtliche. „Besonders das AMS in Lilienfeld ist der Hammer. Wir wurden immer entgegenkommend und freundlich empfangen“, schildert sie die Erlebnisse der letzten drei Jahre.