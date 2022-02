Kleinregion Traisen-Gölsental: Grünes Licht für Energie-Modellregion

Teilnehmer: Die Gemeinden der Kleinregion sind Eschenau, Hainfeld, Hohenberg, Lilienfeld, Ramsau, Rohrbach, St. Aegyd, Türnitz und Wilhelmsburg. Die weiteren Mitgliedsgemeinden Annaberg und Mitterbach wollen sich im Rahmen des Naturparks Ötscher-Tormäuer als KEM-Gemeinden engagieren und sind deshalb formal nicht von der jetzigen Bewerbung umfasst.

Die zehn vorab erarbeiteten Maßnahmen:

Personenmobilität: Fokus auf regionale Mobilität im hohen Alter, Mobilität ohne Auto, im Tourismus und aufs Alltagsradeln. Gütermobilität: Aufbauend auf die bestehenden Initiativen der regionseigenen Bahnstrecke und der Güterverkehrsanalyse sollen Leitprojekte wie weitere Anschlussbahnen und innovative Lösungen wie der Betrieb von Verschub-Akkuloks entwickelt werden. Power-Wald-Biomasse: Die Wertschöpfung in der Region aus der ökologischen Ressource Holz soll verstärkt sowie Holz vermehrt als CO2-Speicher genutzt werden. Regionale Power: Kaufkraftabfluss und konsuminduzierten CO2-Ausstoß verringern, Etablierung regionaler Kreislaufsysteme im Konsumbereich. Power for the people: Ökostromangebote für die Bevölkerung – Energiegemeinschaften zum Nutzen von Energieerzeugern, Endkunden und Betrieben. Gebäude-Power: Energiemonitoring auf Gemeindeebene intensivieren und Gebäudesanierungen. Frauen-Power: Pendlerströme eindämmen, Abwanderung stoppen, neue Arbeitsformen (Dorf-Offices) ermöglichen, regionale Berufe im Zusammenhang mit Klimamaßnahmen schaffen. Fokus wird darauf gelegt, die Abwanderung von jungen Frauen zu stoppen. Sanfte Power: Aufbauend auf die bestehenden nachhaltigen touristischen Angebote, wie Via Sacra, Traisental- und Gölsentalradweg, Naturpark sowie Nordisches Zentrum, sollen Mobilitätsangebote ökologisiert und weitere Angebote geschaffen werden. Public-Power: Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung.

Projektmanagement .

Modellregionsmanager: Bewerbungsfrist bis 28. 2., das Anstellungsverhältnis soll mit 1. 4., spätestens 1. 5. starten: www.traisen-goelsental.at