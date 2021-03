Die demografischen Daten sprechen eine eindeutige Sprache: Die Kleinregion Traisen-Gölsental altert schneller als der Durchschnitt in Niederösterreich. 2019 waren schon 30 Prozent der Einwohner älter als 60 Jahre. „Der Anteil der Bevölkerung in der zweiten Lebenshälfte wird weiter beträchtlich ansteigen, weil die Babyboomer-Generation älter wird und gleichzeitig weniger Kinder bekam“, weiß Manuel Aichberger, der Lilienfelder Vizebürgermeister und Obmann der Kleinregion Traisen-Gölsental.

Diese Entwicklung wird die Gemeinden der Region zukünftig beschäftigen. So ist zu erwarten, dass zukünftig etwa nicht für alle Personen, die gerne zu Hause eine 24-Stunden-Betreuung in Anspruch nehmen würden, eine solche möglich sein wird.

„Die Mitgliedsgemeinden der Kleinregion Traisen-Gölsental haben sich daher gemeinsam das Ziel gesetzt, trotz der voraussichtlich schwieriger werdenden Rahmenbedingungen, möglichst allen Bewohnern der Region ein selbstbestimmtes Altern in der gewohnten Umgebung zu ermöglichen“, betont Auchberger. Das Projekt „Selbstbestimmt in der zweiten Lebenshälfte – Leben und Wohnen im Alter in der Region Traisen-Gölsental“ wird durch das LEADER-Programm gefördert. Hauptziel ist es, in einer Analysephase die Raum- und Wohnstrukturen sowie die sozialen und versorgenden Strukturen in den Gemeinden zu untersuchen und darauf aufbauend Vorschläge und Formate zu erarbeiten.

Professionell begleitet werden soll das Vorhaben vom Soziologen und Geragogen Hannes Heissl.

Hilfe bei Erarbeitung von Strategien

Auch konkrete zukünftig umzusetzende Pilotprojekte sollen in den Gemeinden geschaffen werden. Als Beispiele dafür nennt Obmann Manuel Aichberger generationenübergreifende Wohnvorhaben oder Green-Care-Projekte.

Das zweite deklarierte Ziel der Kleinregion ist folglich, anhand der Erkenntnisse und Bildungsformate mit der Bevölkerung intergenerationell in den Diskurs zu gehen und die Menschen bei der Entwicklung von Strategien, Plänen und bei der Umsetzung von konkreten Vorhaben zu unterstützen. Eine Analyse, Handlungsempfehlungen und Vorschläge sollen die Basis für das Projekt bilden. Darauf aufbauend sollen die Bildungs- und Umsetzungsformate schließlich konzipiert werden.

Gestartet wird ab sofort mit einer Befragung der Bevölkerungsgruppe von 55 bis 70 Jahren, die Fragebögen dazu können online unter http://selbstbestimmt.traisen-goelsental.at oder aber auch in Papierform auf jedem Gemeindeamt einer Mitgliedsgemeinde der Kleinregion Traisen-Gölsental ausgefüllt werden.

In den einzelnen Gemeinden ist viel Wissen über die Strukturen und die eigene Bevölkerung vorhanden. Daher, und um die größtmögliche Einbindung der Mitgliedsgemeinden zu gewährleisten, sind all diese aktuell aufgerufen, verantwortliche Ansprechpartner für den wissenschaftlichen Experten Hannes Heissl bekannt zu geben.