„Hauptursache für den Beschäftigungsrückgang ist der eingebrochene Automobilmarkt, aber auch aus anderen Branchen wie Bau, Maschinenbau und Elektronik sind deutliche Nachfragerückgänge zu verzeichnen“, schildert Geschäftsführer Gerhard Anger.

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise machen auch vor dem größten Arbeitgeber im Bezirk, der Firma Neuman, nicht Halt. Seit 1. April sind die 200 Mitarbeiter im Fließpresswerk und etwa 30 Mitarbeiter in der Fried v. Neuman GmbH als Holding der Neuman-Gruppe in Kurzarbeit. Angemeldet wurde diese vorerst für drei Monate, also bis Ende Juni.

400 Personen noch nicht in Kurzarbeit

Am Standort Marktl beschäftigt Neuman 630 Personen, 400 davon sind derzeit noch nicht von Kurzarbeit betroffen. Das könnte sich freilich schon bald ändern, bestätigt Anger: „Aufgrund der rückläufigen Auftragslage wird auch für das Strangpresswerk mit 255 Mitarbeitern Kurzarbeit ab 1. Mai erwogen.“ Eine Entscheidung sei Ende April zu erwarten. Wobei Anger verspricht: „Während der Kurzarbeit wird es keine betriebsbedingten Kündigungen geben.“

NÖN & privat Auch die RTA St. Aegyd hat Teile der Belegschaft in Kurzarbeit geschickt.

Der St. Aegyder Leitbetrieb RTA hat mit April für einen Teil der Belegschaft ebenfalls Kurzarbeit angemeldet. Wie negativ sich die Produktionseinschränkungen der Betriebe wegen der Coronakrise auf die Gemeindefinanzen auswirken, verdeutlicht Bürgermeister Karl Oysmüller am Beispiel St. Aegyd: „Ich gehe davon aus, dass sich die Einnahmen aus der Kommunalsteuerabgabe für St. Aegyd mindestens um 10 bis 15 Prozent beziehungsweise 40.000 bis 75.000 Euro reduzieren werden.“ Diese Prognose fuße am langsamen Hochfahren der größeren Betriebe innerhalb der kommenden zwei bis drei Monate, so Oysmüller. Die erwartete Reduzierung der Ertragsanteile von Bundessteuern werde sich zudem negativ auf das Gemeindebudget auswirken. „Es braucht daher sicher auch dementsprechende Unterstützung und Hilfspakete für Gemeinden, um die ,Grundversorgung‘ für die Bürger und die benötigte Infrastruktur weiter zu sichern“, fordert der St. Aegyder Bürgermeister. So manches geplante Projekt für die Weiterentwicklung müsse in dieser Situation natürlich besonders überlegt beziehungsweise zumindest verschoben werden.

In Summe hat das AMS NÖ bereits 5,94 Millionen Euro für Kurzarbeitsbeihilfen im Bezirk Lilienfeld bewilligt, betroffen sind dabei mehr als 700 Dienstnehmer.