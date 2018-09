Die Wogen in heimischen Gefilden gehen hoch. Dafür sorgen die Rufe des Kuratoriums für Wald nach der Definition von Wolfszonen und eine Masterarbeit der Universität für Bodenkultur, die Lilienfeld als einzigem Bezirk in Niederösterreich bescheinigt, ein optimaler Lebensraum für Wölfe zu sein.

Wird Wolf angesiedelt? Bezirk Lilienfeld als idealer Lebensraum für den Wolf

Bundesrat Karl Bader hat sich bereits hilfesuchend an Bundesministerin Elisabeth Köstinger und das Land Niederösterreich gewandt — mit dem Appell, alle möglichen Maßnahmen zu setzen, „um eine weitere Ausbreitung der Wolfspopulation zu verhindern“- Jetzt macht auch der Türnitzer Altbürgermeister und Ehrenbürger Franz Auer mobil.

„Wenn wir in den vergangenen Jahrzehnten oftmals als Kommunalpolitiker Probleme des Bezirkes erörterten und dann gelegentlich ziemlich ratlos waren, fiel nicht selten der Spruch: ,Dann müssen wir halt in Freiland einen Schranken machen und bei uns Wölfe einsperren‘“, erinnert Auer. In der Zwischenzeit sei viel Positives im Bezirk und für den Bezirk geschehen, das müsse man anerkennen.

Es sei an der Zeit, „dass sich die Region lautstark und massiv dagegen wehrt“

„Trotzdem sind wir weiterhin ein Problembezirk: Abwanderung, schlechte Verkehrsanbindungen etc.“, betont der Altortschef und ätzt: „Jetzt wollen manche (Verrückte) bei uns den Wolf nicht einsperren, sondern sogar frei ansiedeln. Da bleibt einem die Spucke weg. Will man zu Fischottern, Fischreihern, Kormoranen, Bibern jetzt auch noch den wesentlich problematischeren Wolf haben?“ Es sei an der Zeit, „dass sich die Region lautstark und massiv dagegen wehrt“-

„Jetzt wollen manche (Verrückte) bei uns den Wolf nicht einsperren, sondern sogar frei ansiedeln.“ Altbürgermeister Franz Auer

Auers abschließende Schelte: „Sepp Pröll hat schon recht, wenn er sinngemäß sagt: Die Träumer in den wohlig warmen Wohnzimmern in Wien sollten sich einmal vor Ort begeben und sich mit den daraus entstehenden Problemen der betroffenen Bevölkerung auseinandersetzen.“

Die Sorgen der Bauern im Bezirk bringen indes Josef Mayerhofer und Regina Hochreiter, Landwirtin in Wienerbruck, auf den Punkt. „Ich verstehe nicht, warum uns von ,oben´ diktiert wird, dass der Wolf hierher passt. Wir brauchen den Wolf nicht“, wettert Hochreiter. Sie züchte ihre Rinder nicht für den Wolf. Sollte er im Bezirk angesiedelt werden, werde sie ihre Tiere nicht mehr auf die Alm bringen, um dem Räuber keine leichte Beute zu bieten.

„Dann werden die Almen zuwachsen und mit dem Tourismus ist es dann auch aus. Die Jugend hat noch weniger Arbeitsplätze und zieht weg“, warnt Hochreiter vor möglichen Folgen. Ihre Conclusio fällt ähnlich wie jene Auers aus: „Wir müssen uns dagegen wehren!“

Im Rahmen des aktuellen NÖN-Online-Votings sprachen sich insgesamt 38,7 Prozent der User gegen die Ansiedlung von Wölfen im Bezirk aus, 61,3 Prozent dafür.