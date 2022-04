Lehenrotterin leitet die Modellregion

Werbung

Nachdem die Kleinregion Traisen-Gölsental die Genehmigung als Klima- & Energie-Modellregion (KEM) Traisen-Gölsental erhalten hat, wurde nun die Leitung fixiert. Die Lehenrotterin Eva Leeb nimmt per 19. April die Tätigkeit als KEM-Managerin auf. „Für mich war es an der Zeit, etwas Sinnvolles für die Gesellschaft zu tun. Was könnte da besser passen, als im Rahmen eines Projektes wie der KEM Verantwortung für die Region, in der ich lebe, zu übernehmen“, zeigt sich die junge Mutter Eva Leeb topmotiviert.

Auf die neue Managerin und ihre Mitarbeiterin Miriam Vanicek, die Leeb ab September unterstützen wird, wartet viel Arbeit. In der ersten Phase gilt es, trotz bereits anstehender Umsetzungsprojekte in den Gemeinden, intensiv an der Detail-Ausarbeitung des Umsetzungskonzeptes der gesamten KEM Traisen-Gölsental zu arbeiten. Dieses soll mit Jahresende eingereicht werden, um nach der Genehmigung kommendes Jahr mit der intensiven Umsetzungsphase starten zu können. Die zehn erarbeiteten Punkte sind umfassend und weit über die Themen der Energiewende hinausgehend. Die Liste reicht vom Personen- und Güterverkehr, der vermehrten Nutzung des regionalen Rohstoffes Holz, der Kreislaufwirtschaft, über Themen wie raus aus Öl und Gas, Photovoltaik-Offensive und Kooperationen bei bestehenden dezentralen Energieerzeugern bis hin zu Energieeinsparungen bei kommunalen Gebäuden oder zum Stopp der Abwanderung von jungen Frauen aus der Region.

Kleinregionsobmann Manuel Aichberger zeigt sich vom Duo Leeb/Vanicek angetan. „Es hat uns sehr gefreut, für die Stelle als KEM-Managerin so hochqualifizierte Bewerbungen erhalten zu haben. Gleich zwei Bewerberinnen haben neben ihren hervorragenden Qualifikationen auch perfekt in das Rollenmodell der Traisen-Gölsentalerin gepasst, auf welche wir uns in der Arbeit für unsere Region fokussieren wollen. So haben wir uns entschlossen, nicht nur eine Stelle als Managerin, sondern auch eine Stelle für eine junge Mitarbeiterin zu schaffen.“ Er sei davon überzeugt, dass die beiden aufgrund ihres Wissens und ihrer Erfahrungen, ihrer Verbindung zur Region und des gezeigten Engagements im Rahmen des durchgeführten Personalhearings „das optimale Team für eine sehr erfolgreiche Klima- & Energie Modellregion Traisen-Gölsental sein werden“.

Beck: „Doppelte Chance für Modellregion nutzen“

Kleinregionsmanager Roland Beck ergänzt: „Eine junge Mutter mit umfangreichem Wissen und Erfahrung im Bauwesen sowie im Projektmanagement und eine junge Frau mit hervorragend passender Ausbildung am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn, diese doppelte Chance für unsere junge Modellregion galt es zu nutzen.“ Man reize damit zwar das Budget für das erste Jahr als Modellregion nahezu aus, er sei aber davon überzeugt, dass man bei diesen wichtigen Themen für die Region und den Chancen, die sich durch das Programm bieten, nicht genug „(Wo)menpower“ hineinstecken könne, so Beck.

