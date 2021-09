Die NÖN hat zum bevorstehenden Schulstart essenzielle Fakten:

Neue Aufgaben gibt es für Karin Heindl (l.) privat

Neue Schulleiterinnen: Nachdem Herta Smetana, die bisherige Direktorin der Volksschulen Hainfeld und Ramsau, frisch die Pension angetreten hat, dreht sich das Personalkarussell: Als Leiterin in Hainfeld und Ramsau folgt Smetana mit Schulbeginn Karin Heindl, die zuletzt an der Spitze der Volksschule Lilienfeld stand. Ihre erste Leitungsfunktion übernimmt per 1. September Claudia Auer. Sie hat zuletzt in Eschenau unterrichtet und wird nun mit der Leitung der Volksschule Lilienfeld betraut.

Neue Aufgabe für Claudia Auer. privat

Schülerzahlen: In der Bezirkshauptstadt Lilienfeld verbucht etwa die Mittelschule minimal weniger Schüler. „Das liegt vor allem an der Anzahl der VolksschülerInnen, die etwas rückläufig ist. So werden wir aller Voraussicht nach nur eine erste Klasse in der Mittelschule führen können – gesamt sieben. Die Anzahl der MD SKI&GOLF Mittelschule bleibt mit vier Jahrgangsklassen unverändert, gesamt also elf“, rechnet Direktor Martin Simader auf NÖN-Anfrage vor. Gesamt werden knapp über 30 Lehrer und Trainer an der Schule tätig sein. Damit bleibe der Personalstand voraussichtlich unverändert, verrät Simader.

„Digitale Schule“: Auch wenn in diesem Schuljahr dauerhafter Präsenzunterricht angestrebt wird, zeigen sich die Schulen für allfälliges Distance Learning weiter gerüstet. Am Beispiel der Mittelschule Lilienfeld, die bereits seit zwei Jahren den schulautonomen Schwerpunkt „Sport + Digitale Kompetenz“ führt, erklärt Direktor Martin Simader: „Während des gesamten Distance Learnings im letzten Schuljahr konnte der Unterricht mit den SchülerInnen als Online-Unterricht durchgeführt werden. Die MittelschülerInnen standen täglich persönlich mit den LehrerInnen in Kontakt, was zu einem tollen Lernerfolg führte und auch die Eltern zu Hause sehr entlastete.“

Im beginnenden Schuljahr nimmt die Mittelschule Lilienfeld (wie zahlreiche andere Bildungseinrichtungen) am Projekt „Digitale Schule“ teil, bei dem alle Schüler der ersten und zweiten Klasse vom Bundesministerium gegen einen geringen Selbstbehalt einen Laptop erhalten. Um die Internetgeschwindigkeit und das Datenvolumen massiv erhöhen zu können, ermöglichte die Mittelschulgemeinde die Anbindung an das Glasfaserkabel-Netz von A1. „Die Einleitungsarbeiten konnten termingerecht im August erledigt werden. Damit steht einem qualitätsvollen Schulstart nichts im Wege“, freut sich Simader.