Diebstahl und Einbruch wird einem 58-Jährigen beim Prozess am Landesgericht St. Pölten vorgeworfen. Einschlägige Vorstrafen wegen nicht geleisteter Unterhaltszahlungen stehen zu Buche. Erst im Jänner ist er aus dem Gefängnis entlassen worden.

Der Grund, weshalb der Mann aus dem Bezirk Lilienfeld vor dem Richter sitzt, ist banal – eigentlich wollte er in Rohrbach in der Nähe eines Unternehmens nur ein Packerl Marlboro aus einem Zigaretten-Automaten holen. „Ich habe dann bemerkt, dass der Schlüssel im Automaten steckt und habe ihn mitgenommen“, gibt er an. Den Schlüssel habe er im nahe gelegenen Unternehmen abgeben wollen. Er habe die Büroräumlichkeiten sogar betreten, aber niemand hätte ihm Beachtung geschenkt. „Dann habe ich mir gedacht, ich nehme den Schlüssel mit und bringe ihn am nächsten Tag zurück“, sagt der 58-Jährige. „Aber warum haben Sie ihn nicht gleich zurückgegeben?“, will der Richter wissen.

Angeklagter hat Zigaretten bezahlt

„Ich war fett vom Vortag, ich weiß eh, dass das nicht gescheit war“, meint der Mann aus dem Bezirk. Zwei Mal drei Packerl Marlboro soll er aus dem Automaten genommen haben. Allerdings hat der Angeklagte die Zigaretten bezahlt. „Er hat mir die 33 Euro gegeben“, bestätigt der Trafikant, der als Zeuge vernommen wird. Auf der Überwachungskamera sei, laut Trafikant, allerdings nicht zu sehen, dass der Angeklagte die Büroräume betritt. „Er macht lediglich ein paar Schritte darauf zu“, sagt der Zeuge.

Der Richter glaubt dem Angeklagten, dass er den Schlüssel zurückgeben wollte und verhängt eine Strafe von zehn Wochen. „Die Strafe ist wegen der Vorstrafen unbedingt“, begründet der Richter und rät dem Angeklagten, sich eine Beschäftigung zu suchen, damit die Möglichkeit zu einer Verbüßung mit Fußfessel besteht.