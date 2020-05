Die Neuwahl der Führungsspitze stand im Mittelpunkt der konstituierenden Sitzung des Gemeindeverbandes der Musikschule Hainfeld, bestehend aus den Mitgliedsgemeinden Hainfeld, Ramsau, Rohrbach, Kaumberg und Altenmarkt im Bezirk Baden. Als Nachfolger von Manfred Reinthaler wurde der Kaumberger Bürgermeister Michael Wurmetzberger als Obmann einstimmig gewählt. Sein Stellvertreter bleibt wie bisher Bundesrat, Bürgermeister Karl Bader aus Rohrbach.

Obmann Michael Wurmetzberger lobte seinen Vorgänger Manfred Reinthaler für dessen jahrelange engagierte Arbeit in der Musikschule. Bedingt durch das Ausscheiden aus dem Gemeinderat in Kaumberg, stand Reinthaler nicht mehr zur Verfügung.

„Ich bedanke mich bei den Mitgliedern der Verbandsversammlung, dass sie mir das Vertrauen entgegenbringen und freue mich auf die Aufgabe, als neuer Obmann der Musikschule vorzustehen“, sagt der Kaumberger Bürgermeister. Aktuell ist die Situation schwierig, da es keinen normalen Musikunterricht aufgrund der Coronakrise gibt. „Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind aber sehr bemüht, den Unterricht in digitaler Form abzuhalten. Dies funktioniert in fast allen Bereichen sehr gut und wird bis zum normalen Unterricht weitergeführt. Wir sind auch sehr bemüht, dass bis zum Ende des Schuljahres, so gut es möglich ist, alle Unterrichtseinheiten nachgeholt oder durchgeführt werden können.“