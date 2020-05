Einer der Fahrer verlor auf der B28 am Wastl Richtung Annaberg in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen die Leitschiene. Der Aufprall war so stark, dass der Lenker über die Leitschiene geschleudert wurde und auf einer steilen Böschung liegen blieb. Seine Kollegen verständigten sofort die Einsatzkräfte.

Die FF Wienerbruck und die Feuerwache Annaberg rückten mit vier Fahrzeugen und insgesamt 21 Mann aus.

Am Einsatzort angekommen, wurde der Verletzte an der Unfallstelle bereits durch den Notarzt erstversorgt. Auch der Notarzthubschrauber Christophorus 15 war bereits eingetroffen.

Die Feuerwehr unterstützte die Notärzte bei der Bergung des Verletzten – dieser wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum St. Pölten geflogen.