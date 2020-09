Lilienfeld galt als einer der Hotspots im Land: An die 200 Asylwerber waren zu Spitzenzeiten der Flüchtlingskrise in der Bezirkshauptstadt untergebracht, erinnert sich Bürgermeister Wolfgang Labenbacher (ÖVP).

Letztlich gipfelte die im Gemeindevergleich hohe Zahl an Flüchtlingen in zwei vom Gemeinderat beschlossenen Resolutionen. Im Dezember 2015 und im September 2018 forderten die Mandatare die rasche Reduktion der Asylwerber auf den vom Nationalrat beschlossenen Richtwert. „In diesen Resolutionen wurden alle Probleme, welche die Lilienfelder Bevölkerung mit der viel zu hohen Anzahl hatte, beschrieben und angesprochen“, betont Labenbacher.

privat Stadtoberhaupt Wolfgang Labenbacher (ÖVP) lobt das Engagement des Vereins „Miteinander.“

Heute – fünf Jahre nach der Flüchtlingskrise 2015 – hat sich die Lage in der Bezirkshauptstadt beruhigt. „Mit dem Ankauf der ,Lolita‘ und des Gasthauses Breitler durch die Stadtgemeinde, in diesen beiden Massenquartieren waren zusammen rund 100 Personen untergebracht, ist die Situation in Lilienfeld sehr entspannt“, bestätigt Labenbacher.

Derzeit dürften nur etwa 35 Asylwerber in der Stadtgemeinde untergebracht sein, schätzt der Ortschef. Lob hat er auch für den Verein „Miteinander“ parat: Dieser habe damals „viel Positives dazu beigetragen, dass Probleme vielleicht gar nicht entstanden sind beziehungsweise klein gehalten werden konnten“, weiß Labenbacher.

privat „Es gab keine besonderen Probleme“, konstatiert Bürgermeister Albert Pitterle (SPÖ).

Albert Pitterle, SPÖ-Bürgermeister der Stadtgemeinde Hainfeld, hat die Unsicherheit der Bevölkerung im Herbst 2015 nur allzu gut in Erinnerung – aufgrund der Ungewissheit, wie viele Geflüchtete noch aufgenommen werden müssen. „Wir haben die Situation in Hainfeld aber gut gemeistert“, betont Pitterle. In der Gölsentalstadt wurden zu Spitzenzeiten über 160 Asylwerber untergebracht. „Es gab keine besonderen Probleme. Die Familien waren sehr beliebt, die Kinder gut integriert“, weiß Pitterle und lobt: „Franz Witzmann vom Comedor del Arte und das Rote Kreuz Hainfeld sind nach wie vor sehr engagiert.“ Für den Bürgermeister war es stets wichtig, die neuen Bewohner Hainfelds in Zentrumsnähe oder zentral in der Stadt unterzubringen, da dies der Integration in die Gesellschaft zuträglicher sei. Dies habe sich auch als richtig erwiesen, so der Bürgermeister.

Der „Klammgruberhof“ in der Stadt diente 20 Jahre lang als Asylunterkunft und wurde im Jahr 2019 geschlossen. „Es gab niemanden mehr, der dort gewohnt hätte. Alle sind weggezogen“, bestätigt Ortschef Albert Pitterle.

In seinem Resümee weist Pitterle daraufhin, dass nur wenige Menschen, die damals nach Hainfeld gekommen waren, bis heute geblieben sind. Konkret sind es nach Pitterles Angaben zurzeit sieben Leute: „Die meisten Einzelpersonen, aber auch Familien sind in Richtung der Ballungszentren gezogen.“

Herausfordernde Zeit für Polizei

NOEN „In den größeren Quartieren hatten wir mehrfach Amtshandlungen“, weiß Polizeichef Michael Hochgerner.

Die Zeit der Flüchtlingskrise hat freilich auch die Exekutive im Bezirk Lilienfeld vor zusätzliche Herausforderungen gestellt. „In den größeren Quartieren, wie in der ,Lolita‘ in Lilienfeld und am ,Klammgruberhof‘ in Hainfeld, hatten wir mehrfach Amtshandlungen zu verzeichnen, da es zu Auseinandersetzungen unter den Bewohnern, aber auch zu Gewalt in der Privatsphäre kam. Einige Vorfälle wurden letztlich bei Gericht verhandelt“, bestätigt Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner.

Man dürfe aber auch nicht vergessen, dass es ebenso sehr integrationswillige Flüchtlinge gegeben habe, einige von ihnen hätten sich auch ehrenamtlich engagiert, betont Michael Hochgerner. Und: Immer wieder versahen Exekutivbeamte aus dem Bezirk Lilienfeld in der Flüchtlingskrise Dienst an der Grenze. Das sei natürlich erschwerend hinzugekommen, unterstreicht Hochgerner.